Knettenbrech + Gurdulic bringt CO₂ -Reporting auf den Markt

Die Knettenbrech + Gurdulic -Gruppe erweitert ihr digitales Angebot und ermöglicht ab sofort, per Knopfdruck einen vom Öko-Institut zertifizierten Nachhaltigkeitsreport mit CO2-Bilanz zu generieren.

Damit reagiert der Entsorger auf die zunehmenden gesetzlichen Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung und bringt als erster deutscher Entsorger ein Tool auf den Markt, das diese regulatorischen Ansprüche erfüllt.

Das mit dem strategischen Partner Otto Dörner entwickelte Portal bietet den Kunden der Unternehmensgruppe bereits eine Vielzahl an digitalen Funktionen, etwa das digitale Kundenkonto oder den einfachen Zugriff auf alle relevanten Dokumente. Künftig liefert es mit dem neuen Nachhaltigkeitstool zusätzlich eine nach Abfallarten aufgeschlüsselte Darstellung aller eingesparten CO₂-Emissionen. Es enthält neben einer listenförmigen Detailansicht aller in der Bilanz enthaltenen Abfallfraktionen auch detaillierte Erläuterungen zu Emissionen und Einsparpotenzialen für alle Wertstoffkategorien. Auf Wunsch kann aus diesen Daten der zertifizierte Bericht für einen frei wählbaren Zeitraum als PDF-Download erzeugt werden. Diese Funktionen entsprechen den Anforderungen der europäischen Richtlinie „Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)“, die seit dem 5. Januar 2023 in Kraft ist. Die CSRD weitet die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auf einen Großteil des deutschen Mittelstandes aus und sieht die Betrachtung positiver sowie negativer Auswirkungen von Unternehmen auf Mensch und Umwelt vor.