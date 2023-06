Kunststoffland NRW Mitgliederversammlung 2023

Die Vorsitzende Ines Oud (SIMCON) stellte in Bezug auf diesen Kurswechsel zufrieden fest: „Wir sehen aufgrund der guten Resonanz aus der Branche – auch mit Blick auf das Mitgliederwachstum – unseren Kurs bestätigt und werden den eingeschlagenen Pfad weiter beschreiten. Ziel ist es, mit klaren Positionen Kante zu zeigen und für die Interessen der Branche zu kämpfen – hier konnten wir uns als Sprachrohr der Branche mit einer starken Stimme in der Politik verstärkt Gehör verschaffen.“ Kunststoffland NRW-Geschäftsführer Ron Brinitzer unterstrich den intensivierten politischen Kurs des Verbands: „Der von uns initiierte Parlamentarische Abend im Düsseldorfer NRW-Landtag in diesem Frühjahr steht als jüngstes Beispiel für die zunehmend stärker werdende politische Ausrichtung von Kunststoffland NRW. Wir hatten hervorragende Gelegenheiten, Branche und Werkstoff in der Politik eindrucksvoll zu positionieren. Hier müssen und werden wir dranbleiben – gerade, weil die Rahmenbedingungen für unsere Mitgliedsunternehmen aufgrund der Wirtschaftslage immer größere Herausforderungen darstellen. Unser Credo lautet: Aktiv die Interessen der Branche in die Politik transportieren.“

Gastgeber der diesjährigen Mitgliederversammlung von Kunststoffland NRW war die R+S Automotive GmbH in Bocholt, ein führendes Unternehmen bei der Herstellung von Maschinen und Werkzeugen zur Produktion von Interieur- und Exterieur-Bauteilen für die Automobilindustrie. Mit einer Führung durch das Technikum bot R+S Automotive den Kunststoffland NRW-Mitgliedern nicht nur ein Bild vom Leistungsspektrum, sondern auch einen spannenden Rahmen für die Veranstaltung. Gastgeber Brahim Fardouss, Geschäftsführer R+S Automotive GmbH und Thimo van Gessel, Vertriebsleiter R+S Automotive GmbH begrüßten die Gäste und gewährten einen spannenden Einblick in die Tätigkeitsfelder des Unternehmens.

Die ausführliche Berichterstattung durch Vorstand und Geschäftsführung über die Aktivitäten des Vereins in allen bedeutsamen Themenfeldern der Wertschöpfungskette zeigte das breite Arbeitsfeld von Kunststoffland NRW auf: Neben partnerschaftlichen Beteiligungen, dem Kooperationsbündnis mit den Regionalpartnern Kunststoffe in OWL e.V. und der Interessengemeinschaft Kunststoff e. V. (IGK) und der daraus resultierenden Rolle von Kunststoffland NRW als Dachverband, über den seitens Kunststoffland NRW zum wiederholten Male initiierten High-Level-Empfang als Auftakt zur Weltleitmesse K, Rundgänge zu ausgewählten Unternehmen mit Vertretern der Anwendungsindustrie und Politik im Rahmen der K zu den Schwerpunktthemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Nachwuchskräftemangel bis hin zu zahlreichen Netzwerkveranstaltungen zu Themen wie Mobilität, Klimaschutz, Leichtbau, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Kunststoff-Kreislaufwirtschaft.

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten standen Wiederwahlen einiger Vorstandsmitglieder sowie Neu- bzw. Wiederwahlen der Kassenprüfer an. Der langjährige Kassenprüfer Stefan Hagen, ein Urgestein der Branche, der nach seiner langjährigen Tätigkeit für den Verein nicht wieder antrat, wurde mit einem großen Dank verabschiedet. Einstimmig bestätigt wurden die stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands Peter Barlog (BARLOG Plastics GmbH), Dr. Jörg Ullrich Zilles (Quarzwerke GmbH HPF The Mineral Engineers), Dr. Axel Tuchlenski (LANXESS Deutschland GmbH) sowie die Mitglieder des Vorstands Dr. Christian Haessler (Covestro Deutschland AG) und Prof. Reinhard Schiffers (Universität Duisburg-Essen, Institut für Produkt Engineering Konstruktion und Kunststoffmaschinen). Ebenfalls einstimmig gewählt wurden die Kassenprüfer Andreas Kroll, Büchner Barella Assekuranzmakler GmbH und Dr. Thomas Wagner, CMC2 GmbH.