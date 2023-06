Branchenbenchmark der Kunststoff verarbeitenden Industrie

Mit einer Neuauflage des Branchenbenchmarks gibt TecPart den Unternehmen der Kunststoff verarbeitenden Industrie erneut Anregungen für die wichtigsten Entscheidungsfelder in Betrieben der kunststoffverarbeitenden Industrie.

„Auslöser für unsere Initiative waren die letzten drei Krisenjahre, die die etablierten Unternehmensgrößen durcheinanderbrachten und in denen alte Vergleichsmaßstäbe verloren gingen“, so Michael Weigelt, Geschäftsführer von TecPart. Mit diesem kostenlosen Benchmark soll der Maßstab wieder „kalibriert“ werden, damit die Unternehmen sich in den geänderten Rahmenbedingungen wieder zurechtfinden. Die Ergebnisse werden eine Grundlage für die Optimierung der Geschäftsabläufe geben. Das ist auch die Erwartung von zwei Dritteln der Unternehmen der Branche, die bei einer Vorabfrage des Branchenverbandes für die Durchführung dieses Benchmarks gestimmt haben.

Wie nachhaltig erfolgreich ein Unternehmen ist, setzt sich aus unterschiedlichen Faktoren zusammen. Dieser Branchenbenchmark soll den teilnehmenden Unternehmen ihre individuelle Positionierung in der Branche aufzeigen. So können sowohl Marktführer als auch Unternehmen in Veränderungsprozessen eine Potenzialanalyse und Standortbestimmung erhalten.

Die Befragung wird anonymisiert und erst dann ausgewertet, umso keine Rückschlüsse bei Dritten auf das teilnehmende Unternehmen zuzulassen. Wie schon in den letzten Branchenbenchmarks arbeitet der TecPart mit leistungsstarken Partnern für Unternehmensentwicklung zusammen. Für diesen Benchmark wurde mit der Struktur Management Partner GmbH ein erfahrener Partner, der einige Werte aus seinen Mandaten schon als Vergleichsbasis hat, gefunden.

Einsendeschluss ist der 30.06.2023.