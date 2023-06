Alpla investiert 60 Millionen Euro in PET-Recyclingwerk in Südafrika

Das Werk in der südafrikanischen Küstenstadt Ballito, nördlich von Durban, soll einen Output von 35.000 Tonnen PET-Recyclingmaterial haben. Baustart ist im Sommer 2023, die Fertigstellung ist für Herbst 2024 geplant. Insgesamt investiert Alpla rund 60 Millionen Euro.

Alpla ist an insgesamt sieben Standorten in Südafrika, Mauritius und Angola in der Region Sub-Sahara am Kontinent vertreten und beschäftigt dort mehr als 1.000 MitarbeiterInnen. Mitte Oktober 2022 wurde die neue Fertigungszentrale der Region in Lanseria bei Johannesburg eingeweiht. Zuvor wurde in Angolas Hauptstadt Luanda ein zweites Produktionswerk für PET-Preforms eröffnet. Für die kommenden Jahre plant Alpla weitere Investitionen im südlichen Afrika.