Eggersmann baut Recyclinganlage in Lüttich

Die neue Anlage in Belgien ist auf einen Durchsatz von 14,5 t pro Stunde ausgelegt. Dies bedeutet eine Verarbeitung von 223 m3 an Abfall bei einer Dichte von 65 kg je Kubikmeter jede Stunde. Am Ende werden dabei die 17 aufgetrennten Fraktionen Reinheiten von 93 % bis 97 % aufweisen. Gleichzeitig werden die Verluste bei den einzelnen Sorten nicht mehr als 2 % bis 5 % betragen. Neben der Auftrennung in unterschiedliche Wertstoffe – wie Aluminium, HDPE oder PE-Folien – ist für PET zusätzlich sogar eine Sortierung in verschiedene Farbfraktionen integriert. So wird die Anlage unter anderem klare, blaue und opake PET-Arten unterscheiden und zu reinen Fraktionen ordnen. Auch hitzebeständigeres PET-T wird erkannt und extra abgesondert.

Für die entsprechend umfangreiche Verfahrenstechnik war eine Konstruktion aus über 1.000 Tonnen Stahl sowie mehr als drei Kilometern an Förderbändern notwendig. Eggersmann Anlagenbau führte die Montage im Zeitraum von Mai 2022 bis Januar 2023 aus und war auch für die Installation der gesamten elektronischen Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (EMSR) zuständig.

An dem Projekt war nicht nur der Eggersmann Anlagenbau beteiligt. Um die aufwendige Sortierung zu realisieren, kommen an entscheidenden Stellen auch Maschinen von BRT Hartner und der Eggersmann GmbH zum Einsatz.