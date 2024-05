Müllfahrzeug der Zukunft und saubere Kehrmaschinen

Faun will insgesamt 12 Fahrzeuge auf der IFAT zeigen. Acht Fahrzeuge nehmen an den täglichen Live-Shows „Trucks in Action“ teil.

Im Mittelpunkt soll das Müllfahrzeug der Zukunft stehen, ein auf absolute Sicherheit ausgelegter Müllwagen, die autonom fahrende Kehrmaschine Trombia und die neue Generation Wasserstoffmüllwagen Enginius Bluepower.

Der Hecklader ist mit einer Vielzahl an technischen Details ausgestattet, darunter ganz neu das Safety User Display (SUD). Das Safety User Display, das dem Ladepersonal an seinem Arbeitsplatz am Heckteil des Müllwagens via Kamera zusätzliche Perspektiven (nach vorn, hinten und ins Innere des Wagens) gibt, um sicherer und vorausschauender agieren zu können. Für diese Option wurde FAUN für den VAK-Innovationspreis nominiert.

Außerdem an dem Müllwagen der Zukunft verbaut: KI-gestützte Rückraumüberwachung, beleuchtete Handgriffe, ein Handschuhtrockner oder das Smart Compaction System (SCS) zur automatischen Verdichtung des Abfalls im Sammelbehälter des Müllfahrzeugs. Die Steuerung anhand verschiedener Messparameter garantiert dabei die optimale Beladung bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch und Verschleiß des Fahrzeugs. Das neue, elektrische Powered Footboard reagiert mittels KI auf die Handbewegung der Lader und klappt so herunter oder hinauf.

Zudem präsentiert Faun unter anderem die neue Kehrmaschinengeneration Cityjet, Angebote für Leasing- und Miet-Lkw und Optionen für spezielle Märkte oder auch After-Sales-Angebote, wie Trainings oder einen Service Chat. Außerdem präsentiert FAUN erstmals eine autonom fahrende Kehrmaschine, die Trombia free aus Finnland.

Freigelände 712/5