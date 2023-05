Hamburger Start-up bringt Altkleider-Abhol-Service nach Köln

Das Ziel von Recyclehero ist es, Altkleider mithilfe von lokalen Unternehmen im lokalen Kreislauf zu halten, anstatt die Altkleider aufwendig durch Europa oder sogar die ganze Welt zu transportieren. In Hamburg konnte das Start-up bereits einen lokalen Altkleider-Kreislauf etablieren. Die Altkleider gehen zu 2nd Fit, einem familiengeführten Secondhandshop. Was nicht verkauft wird, geht nach Bedarf an Hanseatic Help e. V. und andere soziale Organisationen.

Um das Konzept aus Hamburg auch in Köln zu etablieren, kooperiert Recyclehero mit dem Kölner Lastenrad-Logistik-Unternehmen VEMO. Momentan arbeitet Recyclehero gemeinsam mit der Kleiderei Köln daran, lokale Partner aus dem Textilbereich, wie z. B. Secondhandladen und Up- und Downcycling-Unternehmen sowie soziale Organisationen in Köln zu finden. Erste Gespräche laufen bereits.