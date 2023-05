Suzie Bourage wurde in Amsterdam als erste Frau zur Präsidentin des Bureaus of International Recycling (BIR) gewählt.

Sie folgt auf Tom Bird, der das Amt nach vier Jahren turnusgemäß abgibt. In ihrer Antrittsrede betonte sie, dass sie vor allem mehr Frauen in verantwortlichen Positionen im BIR und in der Branche fördern will.

Neuer Schatzmeister wird Dhawal Shah, der Andy Wahl ablöst. Gleichzeitig gab der Verband bekannt, dass der langjährige Direktor für Handel und Umwelt, Ross Bartley, in den Ruhestand tritt.