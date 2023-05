Salzburg: Wertstoffsammlung um 85 Prozent gesteigert

Seit Jahresbeginn konnte laut ARA die Sammlung von Leichtverpackungen in Salzburg um 85 Prozent gesteigert werden.

Seit dem 1. Januar werden in der Stadt Salzburg sämtliche Leichtverpackungen in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack gesammelt. Nach vier Monaten ziehen die ARA und ihr Sammelpartner, die MA 7/03 – Abfallservice, eine erste Bilanz: Von Januar bis April sammelten die Salzburger*innen 506 Tonnen Leichtverpackungen, das ist ein Plus von 85 Prozent gegenüber den ersten vier Monaten des Vorjahres.

Rund 4.200 Gelbe Tonnen, 24 Unterflurbehälter, zwölf Smartline-Behälter (oberirdische Sammelcontainer) und Gelbe Säcke stehen den Salzburger*innen für die Sammlung von Leichtverpackungen. Insgesamt 5 Sammelfahrzeuge sind im Einsatz, um die Tonnen zu entleeren sowie die Gelben Säcke einzusammeln. Die Abholung erfolgt vierzehntäglich oder monatlich. Das Abfallservice organisiert die Leichtverpackungs-Sammlung im Auftrag der ARA – Altstoff Recycling Austria.