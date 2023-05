Studie: Investoren bevorzugen nachhaltigere Start-ups

Den deutschen Venture-Capital- und Private-Equity-Investoren zufolge erzielen diese Unternehmen einen Bewertungsaufschlag von 13 Prozent – eine Chance für Unternehmer:innen, die nachhaltigere Produkte und Geschäftsmodelle aufbauen. Bei Start-ups mit einer schlechten Nachhaltigkeitsbilanz kann die Bewertung um bis zu fünf Prozent sinken.

Mehr als zwei Drittel der befragten Investoren aus Deutschland (70 Prozent) haben in den vergangenen 12 Monaten verstärkt Informationen zur Nachhaltigkeit der Start-ups gefordert, in die sie investieren. Gründe dafür sind sowohl persönliche Überzeugungen als auch die Nachhaltigkeitsverpflichtungen ihrer eigenen Unternehmen. Auch gibt die überwiegende Mehrheit der Investoren (77 Prozent) an, dass Start-ups mehr Unterstützung benötigen, um nachhaltigere Betriebsabläufe zu verankern.

Mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Investoren in Deutschland haben in den vergangenen zwölf Monaten eine Investition in ein Start-up aufgrund von Bedenken über die nachweisbare Nachhaltigkeitsbilanz des Unternehmens abgelehnt.

Zeitgleich mit den Ergebnissen der Studie gibt Amazon die 16 Start-ups bekannt, die am zweiten Amazon Sustainability Accelerator teilnehmen werden – und damit aus über 1.500 Bewerbungen ausgewählt wurden. Amazon führt den Accelerator gemeinsam mit EIT Climate-KIC und WRAP durch.

Der diesjährige Accelerator fördert Start-ups, die nachhaltigere Produkte entwickeln – und erstmalig auch Start-ups, die mit ihrer Technologie die Industrie dabei unterstützen, effektiver und effizienter zu recyceln. Ein Gremium aus Expertinnen und Experten aus den Bereichen Venture Capital und Nachhaltigkeit hat die Teilnehmer ausgewählt, darunter auch vier Start-ups aus Deutschland:

Der Amazon Sustainability Accelerator ist ein 12-wöchiges, maßgeschneidertes Programm, um Gründer*innen beim Start und der Skalierung eines nachhaltigeren Unternehmens zu unterstützen. Das Programm umfasst virtuelle und persönliche Workshops von Expert:innen, individuelles Mentoring, maßgeschneiderte Curricula und Zugang zu einem Netzwerk gleichgesinnter Unternehmer*innen. Gemeinsam mit Amazon und EIT Climate-KIC erarbeiten die Accelerator-Teilnehmer*innen eine Klimafolgenabschätzung.

Außerdem erhalten die teilnehmenden Teams Finanzmittel in Form eines eigenkapitalfreien Zuschusses von 12.000 Euro sowie ein AWS Activate-Guthaben im Wert von 25.000 US-Dollar, wodurch der Zugang zu Cloud-Computing-Diensten vereinfacht wird. Die Teilnehmenden lernen zudem Führungskräfte von Amazon kennen, arbeiten mit ihnen zusammen und können die Büroräume von Amazon in Berlin und London kostenlos nutzen. Start-ups aus dem Bereich Konsumgüter erhalten darüber hinaus ein Jahr lang kostenlosen Zugang zu Amazon Launchpad.

Das Programm endet für die Teilnehmer*innen mit der Möglichkeit, ihr Unternehmen einem Publikum aus erfahrenen Investoren vorzustellen, um sich zu vernetzen und weitere Investitionen einzusammeln. Die letztjährigen Teilnehmer:innen, darunter zwei Unternehmen aus Deutschland, sammelten nach dem Programm mehr als 5 Millionen Euro an Finanzierung ein und steigerten ihren Umsatz über Amazon und andere Kanäle nach dem Programm im Schnitt um mehr als 250 Prozent.

Die teilnehmenden Start-ups und ihre Angebote im Überblick

Konsumgüter

Papair (DE) – eine Luftpolsterfolie aus Recyclingpapier

Open Funk (DE) – ein leistungsstarker Küchenmixer für Einmachgläser

We Do Solar (DE) – eine intelligente Solaranlage für den Balkon

FUNQ‘ (DE) – ein Superfruit-Sirup zum Selbermischen

Bo (UK) – ein E-Scooter-Unternehmen mit einer neuen Fahrtechnologie für effiziente Pendlerfahrzeuge

Infinite Athletica (ES) – Sportbekleidung aus benutzten Kleidungsstücken

Nimbi (UK) – ein kompostierbarer Rasierer aus Biomaterialien

Milky Plant (UK) – ein Gerät zur Herstellung von pflanzlicher Milch zu Hause

Seep (UK) – plastikfreie Schwämme, Tücher und andere Haushaltsartikel

Tangle (UK) – Hundeprodukte wie Halsbänder, Leinen und Spielzeug aus aufgewerteten Fischernetzen

Recycling-Technologien