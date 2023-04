Neue Webseite für Lindemann

Die neue Website basiert auf Joomla, einem Open-Source-Content-Management-System, das um ein modulares Frontend-Framework für die Entwicklung schneller und komplexer Web-Interfaces erweitert wurde.

Einzigartig ist die Struktur der Menüpunkte in der Hauptnavigationsleiste, die analog zu dem Claim von Lindemann „Shred. Cut. Press. WIN“, konzipiert wurde. Nutzer*innen findet hierunter sämtliche Inhalte entsprechend zugeordnet.

Ein Höhepunkt für Technikfans sind die 360°-Animationen, die alle Lindemann-Modelle einbeziehen, um den Website-Besuchern einen tiefen Einblick in jedes einzelne Gerät zu ermöglichen. Damit diese und andere technische Spielereien keine riesigen Datenmengen erzeugen, die endlos lange Ladezeiten benötigen, wurden die interaktiven Modelle speziell für die Darstellung im World Wide Web optimiert.

Außerdem ist die neue Website an das Bewerbermanagementsystem Tool Recruitee sowie an das CRM-Tool Salesforce angebunden: Kontaktanfragen werden direkt an die richtigen Schnittstellen im Unternehmen weitergeleitet.

Die neue Website wird in fünf Sprachen verfügbar sein und laufend aktualisiert.