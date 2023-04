Sortenreine PET-Aufbereitung bei Reiling

Die Unternehmensgruppe Reiling betreibt neben dem Recycling von Glas, Photovoltaikpanels und Holz PET-Recyclinganlagen an den Standorten in Hamm, Marienfeld und seit 2020 auch in Burgbernheim. Gerade im PET-Recyclingkreislauf ist die Sortenreinheit des recycelten Endproduktes die Voraussetzung dafür, dass rPET in vielfältiger Art und Weise wieder eingesetzt werden kann, etwa für PET-Flaschen oder die Herstellung von Polyesterfasern. Wird qualitativ hochwertigstes Rezyklat eingesetzt, schließt sich der Recyclingkreislauf. Um Rezyklat in hoher Qualität zu erzeugen, baut Reiling Kunststoffrecycling auf einen mehrstufigen Recyclingprozess mit modernen Anlagen.

PET-Flaschen werden in Form von Briketts oder in Ballen gepresst angeliefert. Zunächst erfolgt die Vereinzelung, anschließend werden Störstoffe entfernt und die Flaschen nach Farbe sortiert. Nach Zerkleinerungs- und Waschprozessen laufen die PET-Flakes über die Sortiersysteme Flake Purifier+ von Sesotec, die eine Separation von Farben und Metallen sowie die Sortierung nach Kunststoffarten in einem Durchlauf durchführen.

Neben modernen Anlagen stellt Reiling durch ein internes Qualitätsmanagement im gesamten Aufbereitungsprozess sicher, dass nur PET-Flakes in hoher Reinheit das Werk verlassen. Zur Bewertung des Rezyklats im Recyclingprozess sind manuelle, thermische und visuelle Stichprobenanalysen notwendig.

Mit dem neuen Laboranalysesystem Flake Scan von Sesotec ist es Reiling nach Herstellerangaben möglich, eine Bewertung der Qualität von Kunststoff-Flakes in wenigen Minuten durchzuführen. Dadurch sind vor allem schnelle und belastbare Entscheidungen über die Einsetzbarkeit des Materials möglich. Jeder Bigbag und jede Silo-Belieferung werden einer Qualitätskontrolle unterzogen. Das Materialanalysesystem ist direkt in der Anlage installiert. Dadurch können die Materialproben aus jedem Bigbag schnell auf Fremdkunststoffe, Fehlfarben und Metalle untersucht und analysiert werden.

Dr. Hanns-Jörg Bentele, Geschäftsführer von Reiling Kunststoffrecycling: „Wir hatten die Möglichkeit, den Flake Scan kurz nach Markteinführung zu testen und waren nach ausgiebigen Versuchen von dessen Nutzen überzeugt. Das Flake-Scan-Analysesystem von Sesotec liefert uns in deutlich kürzerer Zeit präzise, automatische und vor allem reproduzierbare Ergebnisse bei der Analyse von Materialproben. Das Analysesystem entlastet das Labor. Das spart Zeit und natürlich auch zusätzliche Kosten in diesem Bereich.“