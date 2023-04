Andritz, Nouvelles Fibres Textiles und Pellenc kooperieren beim Textil-Recycling

Die drei Unternehmen wollen die erste industrielle automatische Textilsortierlinie in Frankreich errichten, die automatisierte Sortiertechnik und Recyclingtechnik kombiniert.

Die neue Textilsortierlinie soll die erste sein, die automatisierte Sortiertechnologien von Pellenc mit Recyclingtechnologien von Andritzkombiniert. Sie soll Post-Consumer-Textilabfälle zu Recyclingfasern für die Verspinnung, die Vliesstoff- und die Verbundwerkstoffindustrie verarbeiten. Nach der Inbetriebnahme Mitte 2023 soll sie als Produktionsanlage für Nouvelles Fibres Textiles, als F&E-Linie für die drei Partner sowie als Test- und Demoanlage für deren Kunden dienen.

Nouvelles Fibres Textiles will durch Verwendung innovativer Technologien zur Fremdkörper-Abscheidung, die reine Fasern, selektive Farben und differenzierte Fasertypen liefern, zu einer Referenz sowohl in der industriellen Materialproduktion als auch in der industriellen Sortierung von Post-Consumer-Textilien zu werden.