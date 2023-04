bvse-Branchenforum 2023 in Hamburg

Über zukunftsfähige Lösungsansätze, die die Elektro(nik)-/Schrottrecycling-Branche durch die aktuelle Sturmflut an Gesetzen und den Turbulenzen in Lieferketten und auf Rohstoffmärkten navigieren, wird am 27.04. in Hamburg diskutiert.