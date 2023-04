Personelle Veränderungen bei der BDSV

Frau Entzian hat in den vergangenen Jahren zunächst als Referentin für Markt & Betriebswirtschaft und seit Anfang 2021 als Geschäftsführerin maßgeblich zur erfolgreichen Arbeit der BDSV beigetragen und war für die Verbandsmitglieder und das gesamte Team eine geschätzte Kollegin. Die gesamte BDSV dankt Frau Entzian für ihr jahrelanges Engagement und die hervorragende Zusammenarbeit.

Mit dem Ausscheiden von Frau Entzian übernimmt der bisherige BDSV Rechtsreferent Guido Lipinski ab dem 01.04.2023 die Funktion des Geschäftsführers. Herr Lipinski ist seit Mai 2021 bei der BDSV. Vor seinem Abstecher in die Möbelbranche, als Geschäftsführer eines Küchenherstellers und als Jurist bei den Verbänden der Holz- und Möbelindustrie NRW, sammelte er viele Jahre in diversen Funktionen, auch als Geschäftsführer, vielfältige Erfahrungen in der Entsorgungswirtschaft. Er wird seine bisherigen Aufgaben als Jurist der BDSV und in den Arbeitskreisen Steuern und Compliance weiterhin ausüben und auch die Fachgruppe Autorückmontage (FAR) weiter betreuen.

David Kämper übernimmt zudem die Funktion des Referenten Markt & Rohstoffe und betreut in Zukunft den BDSV Fachausschuss Markt- und Betriebswirtschaft. Herr Kämper steht damit unseren Mitgliedern ab sofort als Ansprechpartner zu sämtlichen Marktthemen zur Verfügung.

Wir bedanken uns bei Daniela Entzian für ihre hervorragende Arbeit und wünschen ihr alles Gute für ihre Zukunft, insbesondere für ihre geplante Weltreise mit dem Segelschiff. Wir sind überzeugt, dass die BDSV mit Herrn Lipinski als neuen Geschäftsführer und Herrn Kämper als Referenten Markt & Rohstoffe bestens aufgestellt ist, um auch in Zukunft die Interessen unserer Mitglieder erfolgreich zu vertreten.