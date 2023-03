EEW: Neue Turbine erreicht Stapelfeld

Der Ersatzneubau für eine thermische Abfallverwertungsanlage und eine Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage am Standort von EEW Energy from Waste Stapelfeld (EEW) hat einen weiteren Meilenstein erreicht, mit der Anlieferung einer neuen und hocheffizienten Turbine am heutigen Morgen.