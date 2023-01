Pelikan: Tintenlöscher aus Rezyklat

Produktionsbedingt bestehen einige Kunststoffkomponenten des in Kooperation mit dem Grünen Punkt entstandenen Tintenlöschers vollständig und andere zum großen Teil aus recyceltem Systalen PP vom Grünen Punkt. So ergibt sich ein Gesamtanteil von 70 Prozent recyceltem Kunststoff am kompletten Stift. Ausgangsmaterial für den Kunststoff sind im deutschen Gelben Sack und der Gelben Tonne gesammelte Kunststoffabfälle. Die Abfälle werden zunächst in speziellen Anlagen sortiert und durch die Systec Plastics GmbH in Hörstel (Nordrhein-Westfalen) zu Systalen PP recycelt. Hergestellt wird der Super Pirat eco im Pelikan Werk in Peine bei Hannover.

Die neue Eco Produktlinie von Pelikan, die neben dem Super Pirat eco auch Füllhalter und einen Farbkasten aus recyceltem Kunststoff umfasst, ist ab sofort im Handel erhältlich. Die Verkaufsverpackungen von Pelikan je nach Produkt aus FSC-zertifizierten Kartonagen oder recyceltem Kunststoff.