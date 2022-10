EU: 127 kg Lebensmittel pro Kopf verschwendet

2020, dem ersten Jahr der COVID-19-Pandemie, wurden in der EU rund 127 Kilogramm (kg) Lebensmittel pro Einwohner verschwendet.

Auf die Haushalte entfielen 55 % der Lebensmittelabfälle. Das entspricht 70 kg pro Einwohner. Die restlichen 45 % waren Abfälle, die in der Lebensmittelversorgungskette aufwärts entstanden.

Diese Informationen stammen aus einer ersten EU-weiten Überwachung der Lebensmittelverschwendung, die heute von Eurostat veröffentlicht wurde.

Die Eindämmung der Lebensmittelverschwendung durch die Verbraucher bleibt sowohl in der EU als auch weltweit eine Herausforderung. Die Lebensmittelabfälle der privaten Haushalte sind fast doppelt so hoch wie die Lebensmittelabfälle aus den Sektoren der Primärproduktion und der Herstellung von Nahrungsmitteln und Getränken (14 kg und 23 kg pro Einwohner; 11 % bzw. 18 %), Sektoren, in denen es Strategien zur Verringerung der Lebensmittelabfälle gibt, z. B. durch die Verwendung von ausrangierten Teilen als Nebenprodukte.

Auf Restaurants und Lebensmitteldienstleistungen entfielen 12 kg Lebensmittelabfälle pro Person (9 %), während der Einzelhandel und der sonstige Vertrieb von Lebensmitteln der Sektor mit der geringsten Menge an Lebensmittelabfällen war (9 kg; 7 %). Die Auswirkungen der COVID-19-Sperrungen auf diese beiden Sektoren werden jedoch noch analysiert.