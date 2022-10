PreZero: Erste Zertifizierung nach DIN SPEC 91436

Nun wurde die Zertifizierung nach der DIN SPEC 91436 bei Lidl in Tschechien (CZ) erstmals durch den TÜV SÜD umgesetzt. Ziel des neuen DIN-Standards „Referenzmodell zum betrieblichen Abfall- und Wertstoffmanagement ausgerichtet an einer Vision Zero Waste“ ist die Minimierung nicht kreislauffähiger Abfälle und die Gewährleistung einer optimalen Verwertung und Entsorgung. Die Spezifikation richtet sich dabei an alle Unternehmen und Organisationen, bei denen Abfälle anfallen und die ihr Abfall- und Wertstoffmanagement an der Vision von „Zero Waste“ ausrichten und dieses zertifizieren lassen können.

Die Initiative geht auf PreZero, die Umweltsparte der Schwarz Gruppe, zurück. „Für uns sind Abfälle Wertstoffe am falschen Ort. Damit aus Abfällen wieder Neues entstehen kann, braucht die gesamte Wirtschaft ein systematisches Abfall- und Wertstoffmanagement. Dieses kann mit der neuen Norm optimiert werden, um die Vision ‚Zero Waste‘ zu realisieren“, so Dietmar Böhm, Geschäftsleitung PreZero Dual, Intragroup Services & New Business. In einem ersten Schritt wurden hierfür vier Pilotländer der Handelssparten Lidl und Kaufland ausgewählt, die nun ihren nichtverwertbaren Abfall im eigenen Unternehmen auf max. 5 %* begrenzen wollen.

Nach einem internen Audit im Mai 2022 ist die weltweit erste Zertifizierung nach der DIN SPEC 91436 in Lidl CZ durch den TÜV SÜD erfolgreich umgesetzt. „TÜV SÜD schützt als unabhängiger Prüf- und Zertifizierungsdienstleister Menschen, Umwelt und Sachgüter vor technischen Risiken. Die Entwicklung der DIN SPEC 91436 ist für uns ein wichtiger Baustein zur Erfüllung dieser Mission. Wir freuen uns, dass unsere Kunden PreZero und Lidl Tschechien erstmals nach dieser Norm zertifiziert sind“, so Julia Bulling, Product Compliance Manager TÜV SÜD Management Service. Geprüft wurde vor Ort in einer repräsentativen Stichprobe aus Filialen und Logistikzentren sowie anhand der vorhandenen Dokumentation zum Abfall- und Wertstoffmanagement von Lidl CZ. Alle Anforderungen der DIN SPEC 91436 wurden bestmöglich umgesetzt und das Audit konnte mit dem höchsten Reifegrad „Gold“ abgeschlossen werden.