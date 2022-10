Redwave liefert Ersatzbrennstoffaufbereitungsanlage an Norske Skog

Insgesamt 72 Millionen Euro investierte der Konzern in das Kraftwerk, mit dem zwei Drittel des Wärmebedarfs des Standortes und ein Drittel des Bedarfs an elektrischer Energie abgedeckt werden soll. Redwave unterstütze Norske Skog in diesem Projekt bei der Planung, Lieferung und Inbetriebnahme der gesamten Ersatzbrennstoffaufbereitungsanlage inklusive elektrischer Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. „Die Zusammenarbeit mit Redwave war von der Planung, über die Montagephase bis hin zur Inbetriebnahme sehr professionell und flexibel.“ so DI (FH) Bernhard Pichler, Project Manager Fuel Storage K9.

Ersatzbrennstoffe sind Brennstoffe, die vorwiegend aus Industrie-, Sperr- und Gewerbeabfällen oder Sortierresten aus Wertstoffsortieranlagen gewonnen werden. Ersatzbrennstoffanlagen tragen dazu bei, dass weniger Abfälle auf Deponien landen und erneuerbare Energie ressourcenschonend eingesetzt werden können. Das neue Kraftwerk sei gerade in diesen Zeiten von enormer Bedeutung, denn durch den Einsatz regionaler Ersatzbrennstoffe und Reststoffe werde der Verbrauch von Erdgas um bis zu 75 Prozent verringert, so Norske Skog Unternehmenssprecher Gert Pfleger.

Das Ersatzbrennstoffmaterial wird in der neuen Anlage vor der Verbrennung aufbereitet, um eine hohe Qualität und Reinheit zu erhalten. Das ist sehr wichtig, um den Energiegehalt, der in den Abfällen steckt, optimal und effizient nutzen zu können. Durch die vollautomatische Analyse des aufbereiteten Ersatzbrennstoffes mit dem neuen Redwave Qi Analyse- und Kontrollsystem, wird die notwendige, hohe Materialqualität sichergestellt. Anhand der Materialoberfläche gibt das sensorgestütze REDWAVE Qi Analysesystems die Brennwerte, Heizwerte oder auch Angaben über die Materialfeuchte aus. Diese Datenausgabe erfolgt online über die Redwave mate Software. Die Daten über die Materialzusammensetzung beinhaltet auch Details über die Chlorwerte des Ersatzbrennstoffes sowie Qualitätsaussagen über das gekaufte Inputmaterial. Eine Vergleichsmessung mit zum Beispiel Werten aus der Verbrennung bzw. der Chloranalyse im Labor wird ermöglicht. „Norske Skog Bruck freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Redwave, um das neue Qualitätsanalyse- und kontrollsystem Redwave Qi im Bereich der Brennstoffanalyse gemeinsam weiterzuentwickeln.“ so Pichler.

Redwave Qi kann, wie bei Norske Skog als reines Analyse- und Kontrollsystem ausgeführt sein. Weitere Möglichkeit sind die Anlayse- und Kontrollsysteme als mobile Containerlösung oder stationär in eine Anlage integriert auszuführen. Diese Ausführungen entnehmen vollautomatisch Probemengen und scheiden Störstoffe zur detaillierten Qualitätsbestimmung aus. Diese Varianten werden vermehrt im Glasrecycling bzw. in der Glasproduktion zur Qualitätskontrolle eingesetzt. Die Auswertungen der Analyse dienen als Qualitätsnachweis der Glasscherben.