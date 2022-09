Starlinger auf der K 2022

Neben den bereits bekannten Technologielösungen von Starlinger wie Dekontaminationsleistung für Lebensmittelanwendungen und rPET-Granulatqualität zeichneten ein besonders niedriger Energieverbrauch sowie Erleichterungen bei der Wartung die neue Anlage aus.

„Was beim PET-Bottle-to Bottle-Recyclingprozess passiert, damit eine gebrauchte Mineralwasserflasche wieder zu einer neuen Mineralwasserflasche wird, kann man als hohe Kunst bezeichnen“, so Paul Niedl, kaufmännischer Leiter bei Starlinger recycling technology. „Es ist eine Komposition, ein Gesamtkunstwerk aus Erfahrung kombiniert mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und hohen technologischen Standards. In unserer neuen recoSTAR PET art stecken 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des PET-Food-Contact-Recyclings. Dazu kommen technische Verbesserungen, damit die Anlage einfacher zu warten und noch energieeffizienter wird – in Zeiten wie diesen ist das besonders in Europa ein wichtiges Thema.“

