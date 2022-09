BDSV feiert „25 Jahre pure Energie“

Die BDSV, Europas größter Stahlrecyclingverband, lädt dazu ihre Mitglieder und Gäste in das darmstadtium nach Darmstadt ein. Keynote-Speaker Prof. Dr. Pero Mićić, international führender Experte für Zukunftsmanagement und Berater zu Zukunftsmärkten und Zukunftsstrategien erklärt, wie Sie Ihr Unternehmen in herausfordernden Zeiten zukunftssicher aufstellen.

Nach zwei Jahren coronabedingter BDSV Jahrestagung im digitalen Format ist die BDSV zurück in Präsenz mit einem Programm der Superlative. Der Stahlrecyclingverband feiert dieses Jahr außerdem sein 25-jähriges Bestehen. 1997 fusionierten die beiden Vorgängerverbände BDS und DSV zur heutigen BDSV.

Es gibt also Anlass das 25-jährige Bestehen der BDSV zu feiern. Gleichzeitig besteht jedoch die Notwendigkeit, in herausfordernden Zeiten – geprägt durch die Energieversorgungskrise und hoher Inflation die schwierigen wirtschafts- und energiepolitischen Rahmenbedingungen zu adressieren.

Am 6. Oktober 2022 startet nach der ordentlichen Mitgliederversammlung der Programmteil „Pure Energie“, mit Fachvorträgen und einer Podiumsdiskussion zur aktuellen Lage und Zukunftsthemen der Branche. BDSV Präsident Andreas Schwenter wird in seiner Rede auf den Wandel in der Stahlrecyclingbranche eingehen und dabei einen Blick auf die erfolgreiche Entwicklung der Branche anlässlich des 25-jährigen Verbandsjubiläums werfen. Im Anschluss wird Dr. Heinz-Jürgen Büchner, Direktor Industrials & Automotive der IKB Deutsche Industriebank AG, über aktuelle Entwicklungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten berichten.

Keynote Speaker Prof. Dr. Pero Mićić zeigt in seinem Vortrag „Bright Future Business – So machen Sie jetzt Ihr Unternehmen zukunftssicher“ Chancen in sich ändernden Märkten auf, und geht dabei auf die Rahmenbedingungen der Stahlrecyclingbranche ein. In einer abschließenden Podiumsdiskussion unter Leitung der Moderatorin Carina Bastuck werden die Themen des Nachmittags vertieft und Fragen des Publikums beantwortet.

Das Rahmenprogramm des Branchentreffs hat auch diesmal einiges zu bieten: Die zahlreichen Aussteller freuen sich nach zwei Jahren digitaler Formate wieder persönlich mit einem Stand präsent zu sein. Neben unseren außerordentlichen Mitgliedern, die ihre Produkte und Dienstleistungen rund um das Stahlrecycling präsentieren, wird die BDSV-Tochter ISM – Institut für Schrott und Metalle GmbH, ihr speziell auf die Branche zugeschnittenes Aus- und Weiterbildungsprogramm vorstellen.

Im Rahmen des „Energieaustauschs“, so heißt das Festevent am Abend, wird das 25-jährige Verbandsjubiläum gefeiert.