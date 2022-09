Unterstützung für Abfälle in Baugewerbe und Handwerk

Auf Baustellen – ob Neubau oder Sanierung – fallen große Volumen verschiedener Abfallarten an. Gleichzeitig ist vielfach der Platz sehr begrenzt und die Anforderungen, effizient und nachhaltig zu bauen, sind enorm gestiegen. Interzero unterstützt seine Kunden aus Baugewerbe und Handwerk daher, Abfälle sachgerecht und zuverlässig von der Baustelle zu entfernen und weitestgehend einer Wiederverwertung zuzuführen. Interzero nutzt dabei nach eigenen Angaben seine 30-jährige Erfahrung und zunehmend digitale Plattformen.

So hat Interzero für den Baustoffhersteller Xella ein effizientes Konzept entwickelt, um den Produktkreislauf für die Baustellen-Schnittreste von Ytong-Porenbeton und Multipor-Mineraldämmplatten zu schließen. Durch diese nachhaltige Rücknahmelösung konnten laut Unternehmensangaben bereits mehr als 8.000 Tonnen Restmaterialien stofflich verwertet werden.

Flexibles Rücknahmesystem für Produktabfälle

Erstmals zur SHK präsentiert Interzero ein flexibles Rücknahmesystem für Produktabfälle, die im Rahmen von Renovierungen und Neubauten im Bereich Sanitär, Heizung und Klimatechnik anfallen. Interzero organisiert dazu Logistikströme und steuert Dienstleisternetzwerke – egal, ob für Werkstoff, gebrauchte einzelne Komponenten oder komplette Produkte.

„Grundlage für eine verlässliche und effiziente Abnahme und Wiederverwertung der Materialien ist die genaue Analyse der kundenspezifischen Ausgangssituation. Wir stimmen die Rücklogistik und alle weiteren Schritte genau auf die individuellen Kundenbedürfnisse ab, um eine effektive, zirkuläre Wertschöpfung zu ermöglichen. Für die Nachverfolgbarkeit einzelner Produkte und Stoffströme, setzt Interzero auf einen hohen Digitalisierungsgrad.“, so Torben Kabbe, Head of Business Development bei Interzero Circular Solutions Germany.

Flächendeckende Rücknahme von Verpackungen

Thema des Messeauftritts von Interzero bei der SHK ist aber auch das bewährte Rücknahmesystem für gewerblich anfallende Verpackungen, etwa Transportverpackungen. Seit dem 1. Juni 2022 gilt die erweiterte Registrierungspflicht gemäß dem Verpackungsgesetz. Seither besteht in Deutschland die Pflicht zur Registrierung bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) für sämtliche Verpackungen, die in Verkehr gebracht werden.

Für die Rücknahme und Verwertung der Verpackungen steht Interzero seit Jahren als Partner zur Verfügung. Deutschlandweit wird dazu mit rund 600 zertifizierten Unternehmen die zuverlässige Abholung und Verwertung organisiert. Gleichzeitig gewinnt die Optimierung von Verpackungen in Bezug auf ihre Recyclingfähigkeit an Bedeutung. Dafür bietet Interzero das Gütesiegel „Made for Recycling Interseroh“ an.