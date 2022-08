Integrationsprojekt erfolgreich abgeschlossen

Im Beisein von Aziz Bozkurt, Staatssekretär für Jugend, Familie und Schuldigitalisierung, und Stephanie Otto, Vorstandsvorsitzende der Berliner Stadtreinigung (BSR), fand am 22.08.2022 die feierliche Zeugnis- und Vertragsübergabe an den Jahrgang 2021 des Projektes „Gemeinsam schaffen wir das“ auf dem Gelände der BSR-Hauptverwaltung in Tempelhof statt. Das Projekt ist eine Kooperation mit der Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen gGmbH, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Gegenbauer sowie der Loschmidt-Oberschule in Berlin-Charlottenburg. Von 15 jungen Menschen, die im August 2021 in diesem Jahrgang begonnen haben, erhielten heute zwölf ihre Abschlusszeugnisse plus Arbeitsverträge bei der BSR.

BSR-Chefin Stephanie Otto: „Auf unseren Höfen haben wir alternative Modelle entwickelt, damit die Teilnehmenden trotz Pandemie weiterarbeiten konnten. Die Jugendlichen haben eine große Leistung gezeigt, um unter erschwerten Bedingungen zu arbeiten. Allen Partner*innen und engagierten eigenen Mitarbeiter*innen möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich danken. Gemeinsam haben wir hier tolle Lösungen entwickelt und viel auf die Beine gestellt.“

Staatssekretär Aziz Bozkurt lobt das Engagement der BSR: „18 Jahre ,Gemeinsam schaffen wir das!` stehen für eine vorbildliche Berufsvorbereitung. Das Projekt verzahnt die betriebliche Praxis mit dem Berufsschulunterricht und ermöglicht eine optimale sozialpädagogische Begleitung. Gemeinsam schaffen wir das ist in seinem gelungenen Zusammenspiel von Berliner Wirtschaft, Schule und Jugendhilfe vorbildlich.“

Die zwölf jungen Menschen bei der BSR haben Aussicht auf eine feste Anstellung als Straßen- und Grünflächenreinigerin und -reiniger. Ehemalige Absolventinnen und Absolventen dieses Integrationsprojektes entwickelten sich im Unternehmen weiter und ließen sich beispielsweise zu Berufskraftfahrerinnen und -fahrern fortbilden. Auch 2022/2023 werden die BSR und Gegenbauer das Projekt weiterführen. 15 junge Menschen starten dann in ihre Zukunft bei der Stadtreinigung.