Kreis Minden-Lübbecke will Modellregion für Kreislaufwirtschaft werden

Wertstoffe sollen in Zukunft nicht mehr vergraben, sondern wie in ein Warenlager einsortiert werden. Die Sortierung soll sortenrein erfolgen. So können sie nach Bedarf entnommen und in den Kreislauf zurückgeführt werden.

Über einen europaweiten Planungswettbewerb wurde die baulich-räumliche Planung der Smart Recycling actory angestoßen. Erste inhaltliche Bausteine wie der Außerschulische Lernort und das Innovationsnetzwerk Smart Recycling Factory werden umgesetzt. Innovationsteams aus Wirtschaft und Wissenschaft arbeiten an den wichtigsten Stoffgruppen, die auf einer Deponie ankommen.

Die Smart Recycling Factory befindet sich aktuell in der Bewerbungsphase für die benötigten Förderungen. Das regionale Kompetenz- und Innovationszentrum soll auf dem Standort der aktiven Deponie der Pohlschen Heide entstehen,

Die Smart Recycling Factory unterstützt den Aufbau und die Einführung eines kreisweiten Pfandsystems. Seit Anfang Juli bietet die Firma Ornamin Becher, Bowls und Schalen in verschiedenen Größen an. Sämtliche Gefäße werden in Minden hergestellt. Die Behälter werden aus 100 Prozent recyclebarem Kunststoff hergestellt. Auf Wunsch können sie auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt werden. Nach dem Lebensende nimmt Ornamin die Schalen und Becher zurück. Das Unternehmen mahlt die Behälter ein und produziert aus dem Mahlgut andere Gebrauchsartikel.

Bei Ausgabe einer „eco-2GO-box“ zahlen Endkunden ein Pfand. Dieses Pfand kann bei allen teilnehmenden Betrieben oder bei Ornamin eingelöst werden. Um teilzunehmen, werden Betriebe mit einem Marketing-Paket ausgestattet. Gleichzeitig verpflichten sie sich, in Umlauf befindliche Boxen und Becher gegen Auszahlung des Pfands zurückzunehmen. Interessierte Unternehmen können sich dem Konzept anschließen.