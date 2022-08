Stadtreinigung Hamburg: Mehr Sammelleistung durch Pressbehälteraufbau

Bisher kamen Lkw mit Kran- und Abrollkipperaufbauten und offenen Containern ohne Verdichtung zum Einsatz. Jetzt nutzt die SRH Lkws mit Kran- und Pressbehälteraufbau.

Bei den Sammelfahrzeugen handelt es sich um Hecklader des Typs Medium von Zöller-Kipper. Der Hersteller baute am Heck einen oben geöffneten Trichter an, in den die Papier-Sammelcontainer entleert werden. Eine Klappe am Heck zum Einwurf von verirrtem Sammelgut ist ebenfalls vorhanden.

Während der Fahrt liegt der Ladekran oben über dem Sammelbehälter des Lkw. Dies erlaubt einen schnelleren und sicheren Kranbetrieb gegenüber dem Zusammenlegen des Kranes quer zur Fahrtrichtung. Den Behälteraufbau passte Zöller-Kipper in seiner Höhe an, um die maximal zulässige Fahrzeughöhe von 4 m einzuhalten. Das Pressschild im Fahrzeug verdichtet das Sammelgut. So wird die Nutzlast maximal genutzt.

Laut Stadtreinigung kann mit diesem Konzept bis zu viermal mehr Sammelgut während einer Tour aufgenommen werden. Zudem bleibt das Sammelgut im Pressbehälter vor der Witterung geschützt. Beim Konzept mit Wechselcontainern ist zwar meistens auch eine Container-Abdeckung vorhanden. Dadurch sollen während der Fahrt Verluste durch den Fahrtwind verhindert werden. In der Handhabung ist eine Containerabdeckung allerdings umständlicher. Und es fehlt die Verdichtung von Papier und Kartonagen. Die Stadtreinigung Hamburg setzt auch Unterflurbehälter zur Aufnahme von Rest- und Biomüll, Altpapier und Wertstoffen ein. Die neuen Sammelfahrzeuge können diese Fraktionen ebenfalls aufnehmen und abfahren. Natürlich werden die Fahrzeuge meist sortenrein in festen Touren gefahren. Bevor wieder Papier geleert wird, wird der Innenraum der Sammelbehälter gereinigt.

Aus Sicherheitsgründen sind zwei Mitarbeitende auf einem Fahrzeug im Einsatz. So kann eine Einweisung des Fahrzeuges an der Sammelstelle vorgenommen werden. Zudem kann während der Leerung die Arbeitsstelle abgesichert werden.

Bei der Bedienung des Ladekranes über Funksteuerung können sich die Mitarbeitenden abwechseln. Insgesamt sind aktuell 15 Kranmüllwagen im rund 1.000 Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark der Stadtreinigung Hamburg im Einsatz.