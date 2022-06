Aurubis baut 300 Mio. €-Multimetall-Recyclinganlage in den USA

Am 17. Juni erfolgte der Spatenstich für eine der größten internationalen Investitionen im US-Bundesstaat Georgia: Die Hamburger Aurubis AG baut dort die erste Sekundärhütte für Multimetall-Recycling in den USA.

Das Unternehmen investiert in Augusta, Richmond County in Georgia, insgesamt rund 300 Mio. €. Die Inbetriebnahme der Anlage soll im ersten Halbjahr 2024 erfolgen.

„Mit dem neuen Standort setzen wir unsere strategische Agenda um und nutzen unsere Erfahrung und Technologien, um in den USA zum Vorreiter beim Recycling von wertvollen Materialien zu werden, die Kupfer, Nickel, Zinn sowie andere Industrie- und Edelmetalle enthalten“, so Roland Harings, Vorstandvorsitzender der Aurubis AG.

Nach der Inbetriebnahme kann Aurubis Richmond jährlich etwa 90.000 t komplexer Recyclingmaterialien verarbeiten, wie z. B. Leiterplatten, Kupferkabel und anderes metallhaltiges Recyclingmaterial. Ein Großteil davon wird derzeit aus den USA nach Asien oder Europa verschifft oder landet auf lokalen Deponien.

„Aktuell fallen in den USA etwa 6 Millionen Tonnen recyclingfähige, metallhaltige Materialien an. Wir möchten dieses große Potential ausschöpfen und die Materialien in die Wiederverwendung bringen, da sie für viele Industrien wichtige Einsatzmaterialien sind“, sagt Harings.

„Die Welt braucht Metalle wie Kupfer – für Autos, Mobiltelefone, Batterien, Kabel und Computer. Momentan kann aber das Angebot nicht mit der Nachfrage Schritt halten, und vor allem in den USA fehlen geeignete Recyclingmöglichkeiten. Deshalb wird die hochmoderne Anlage von Aurubis in Augusta eine Trendwende einleiten – für die Umwelt, Produzenten und für die Umstellung auf eine regenerative Wirtschaft“, führt Harings weiter aus.

Die Aurubis-Anlage soll nicht nur die Menge ungenutzter Recyclingmaterialien verringern, sondern auch wichtige Metalle direkt an die Industrie liefern, z. B. für Solar- und Windkraftanlagen oder an Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batterien.

Zudem erfüllt die hochmoderne Umwelttechnik des neuen Standorts die höchsten Standards des Bundesstaates Georgia und der US-Regierung und geht teilweise sogar darüber hinaus. Der Betrieb von Aurubis Richmond wird sich nur in sehr geringem Maße auf die Luftqualität in der Region auswirken (der Anteil an den Staubemissionen im Richmond County beträgt weniger als 0,2 %).