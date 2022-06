PreZero: „Die IFAT hat unsere Erwartungen weit übertroffen“

Der international tätige Umweltdienstleister stellte erstmals sein gesamtes Leistungsspektrum vor und bot Vertretern aus Kommunen und Unternehmen bedarfsgerechte Beratung. Thomas Kyriakis, Vorstandsvorsitzender von PreZero, zog nach der Messe eine positive Bilanz: „Es war unglaublich, mit welchem Interesse die Besucher uns begegnet sind und wie viel positives Feedback wir von den Besuchern und auch aus der Branche zu unserem Standkonzept und unseren Veranstaltungen bekommen haben. Die IFAT hat unsere Erwartungen weit übertroffen.“ Kyriakis bedankte sich bei allen Mitarbeitern für das Engagement und bei den Gästen für ihr Interesse und den inspirierenden Austausch.

„Ich freue mich besonders darüber, dass es uns gelungen ist, den Besuchern die vielfältigen Leistungen von PreZero näherzubringen und so neue Kontakte zu knüpfen,“ sagte Kyriakis. Jetzt gelte es, die vielen anregenden Gespräche, die die PreZero-Mitarbeiter in München geführt haben, und die neuen Ideen auszuwerten und in zukunftsweisende Projekte umzusetzen. Die IFAT sei eine Inspirationsquelle auch für kommende Events, auf denen sich PreZero künftig präsentieren werde, etwa die Kunststoffmesse K 2022, die im Herbst in Düsseldorf stattfindet.

Viel Zuspruch fand auch die von PreZero auf der Messe initiierte „Befragung zur Kreislaufwirtschaft“, von deren detaillierten Auswertung wichtige Rückschlüsse zum aktuellen Stand und zur Ausrichtung dieses wichtigen Zukunftstrends erwartet werden. Eine erste Betrachtung der sehr vielfältigen Ergebnisse zeigt, dass in der Öffentlichkeit bislang kein Konsens besteht, was unter dem Begriff Kreislaufwirtschaft konkret zu verstehen ist. Hierbei sieht sich PreZero als wichtiger Impulsgeber und Initiator, um für dieses wichtige Zukunftsthema ein einheitliches Verständnis zu generieren und zu verankern. Aus diesem Grund hat PreZero einen dialogorientierten, alle relevanten Stakeholder integrierenden Ansatz etabliert und initiiert verschiedene Dialogveranstaltungen – angefangen bei der Panelveranstaltung mit dem WWF Anfang des Jahres in Berlin zum Thema „Verpackungswende“ und nun auch mit der Dialogreihe auf der IFAT in München. Diesen Ansatz wird PreZero weiter mit Leben füllen und zukünftig ähnliche Gesprächsformate veranstalten.