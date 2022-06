Schrottscheren für harte Arbeitsbedingungen

„Seit der ersten Scherengeneration, die Anfang der 90er-Jahre in Italien entwickelt und produziert wurde, bieten wir mit den Eagle Shears ein zuverlässiges und effizientes Hochleistungsprodukt für alle Einsatzgebiete“, so Paolo Mantovani, Geschäftsführer der Mantovanibenne-Gruppe. „Die neue Scherengeneration der Eagle-3-Serie ist für mich das Ergebnis von fast 30 Jahren Forschung, Bestrebung und Entschlossenheit, eines der beliebtesten und von unseren Kunden am meisten geschätzten Produkte zu verbessern. Unsere Scheren werden an Ketten-, Mobil- und Abbruchbaggern auf Schrottrecyclinghöfen, aber auch in extremen Umgebungen mit widrigen Umweltbedingungen, sowie in Offshore- und Unterwasseranwendungen eingesetzt.“

Mehr als 20 Branchenspezialisten mit jahrzehntelanger Erfahrung aus fünf Ländern haben laut Hersteller ihre Expertise eingebracht, um das Produkt zu entwickeln. Die neue Serie wurde konzipiert mit dem Ziel, nicht nur die Lebensdauer des Anbaugeräts zu erhöhen, sondern auch die Anwenderfreundlichkeit zu optimieren und den kosten- und zeitintensiven Wartungsaufwand zu minimieren. So kann beispielsweise die Hauptwelle der Schrottschere mit nur wenigen Handgriffen direkt am Einsatzort gewechselt werden. Dadurch sollen sich Stillstandzeiten und die Total Cost of Ownership (TCO) reduzieren.

Die technischen Eigenschaften der Serie: ein kürzerer Körper, besonderes Gewicht-Leistungsverhältnis und hohe Stabilität. Die neue Produktlinie bietet außerdem eine höhere Schneidkraft aller Modelle und eine neu konzipierte Maulöffnung, welche um bis zu 9 % größer ist als bei älteren Modellen.

Besonderen Wert legt der Hersteller auf die Verbesserung aller verbauten Komponenten. Die Kiefer der Schere werden im Wasserstrahl-Schneidverfahren hergestellt, um nachteilige thermische Auswirkungen des konventionellen Heißschneidverfahrens auf den Stahl auszuschließen. Hergestellt aus einem Stück und ohne Schweißnähte wurden der mobile Kiefer und die in den Körper integrierte Kieferführung neu konstruiert. Die Schrottscheren sind mit einem austauschbaren Nasenmesser ausgestattet, das den Oberkiefer schützt und den Wartungsaufwand reduziert. Die Messersitze sind aus dem Vollen gefräst. Zum Schutz der Kolbenstange wird der Zylinder umgekehrt verbaut. Der vergrößerte Kolbenquerschnitt entwickelt mehr Leistung und beschleunigt die Arbeitszyklen. Die aus Vollmaterial geschmiedete Kolbenstange erhöht die Widerstandsfähigkeit.

Alle Bereiche des Scherenkörpers, die einsatzbedingt hohem Verschleiß ausgesetzt sind, werden bei den Scheren durch austauschbare Hardox-500-Stahlbleche verstärkt. Wartungsarbeiten, die sich negativ auf die Einsatzbereitschaft des Gerätes auswirken, werden so reduziert.

Mit der Markteinführung der Eagle-3-Serie präsentiert Mantovanibenne sieben neue Scherenmodelle (2.600 kg bis 22.000 kg Eigengewicht) für Baumaschinen von 24 bis 240 Tonnen. Die Schrottschere SH2200R, ist mit ihrem Eigengewicht von 22.000 kg das Schwergewicht für besondere Abbruch- und Recyclingeinsätze.