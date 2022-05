Resourcify und Otto Dörner starten Zusammenarbeit

Nachdem die Resourcify im Februar in einer zweiten Finanzierungsrunde ein Investment von 5 Millionen Euro erhalten hat, startet die Firma nun eine Zusammenarbeit mit dem B2B-Kundenportal GO für die Entsorgungs- und Schüttgutbranche von Otto Dörner.

Ziel der Zusammenarbeit sei es, die Digitalisierung der Entsorgungsbranche weiter voranzubringen. Otto Dörner ist auf den Entsorgerpart spezialisiert, während Resourcify vor allem die Abfallproduzenten im Blick hat.

Otto Dörner bietet das B2B-Kundenportal GO an, bei dem die Kund*innen Container bestellen oder umfangreiche Informationen zu ihren Entsorgungsaktivitäten einsehen können. Die Unternehmen, die GO nutzen, können sämtliche Abläufe der Bestellprozesse organisieren, ihre Kundenhistorie überblicken und profitieren von umfassenden Auswertungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Abfallbilanzen und Kosten.

Ziel der Kooperation sei es, beide Systeme miteinander zu verbinden und so gemeinsam Synergien zu generieren. Mithilfe einer neuen Schnittstelle zwischen Resourcify und GO Portal, welche den medienbruchfreien Datenaustausch zwischen den Programmen ermöglicht, werden Aufträge aus dem Resourcify Portal über das GO Portal automatisiert an den Entsorger weitergeleitet. Erste Kunden, wie Belfor Deutschland GmbH, nutzen die Integration bereits, um z. B. ihre Container direkt bei Resourcify anzumelden.

Dank der Integration hat Resourcify nun direkten Zugang zu weiteren 19 Entsorgungsunternehmen, die ein eigenes GO-Portal im Einsatz haben. Durch die Kooperation wird der Bestellvorgang automatisiert, wodurch beide Unternehmen Kosten einsparen. Darüber hinaus wird die Bedienung der Software für Resourcify-Kunden noch unkomplizierter und schneller.

„Mit der Verzahnung von GO und Resourcify bringen wir die Digitalisierung und Datenstandardisierung einen erheblichen Schritt nach vorne. Hiervon profitiert die ganze Branche. Der Mehrwert für die jeweiligen Nutzer – Abfallerzeuger auf der einen und Entsorger auf der anderen Seite – ist dabei enorm, denn dadurch wird das gesamte Abfall- und Wertstoffmanagement vollkommen digital, automatisch und transparent.“, sagt Felix Heinricy, COO und Mitgründer von Resourcify.

Die Kooperation soll die Akzeptanz für die Digitalisierung in der gesamten Entsorgungsbranche fördern. Die jetzt entwickelte kundenfreundliche Lösung kann dabei als Vorbild für alle Recyclingbeauftragte dienen.

„Mit der geplanten Schnittstelle zwischen Resourcify auf Abfallerzeuger- und GO auf der Entsorgerseite schaffen wir eine konstruktive Verbindung zweier Digitalplayer, die seit Jahren in der Entsorgungsbranche erfolgreich tätig sind. Die Kooperation wird die Digitalisierung in der Branche pushen, denn sie bildet die Basis für eine medienbruchfreie Auftragsabwicklung – vom Abfallerzeuger bis zum Entsorger – und wieder zurück.“, so Enno Simonis, Geschäftsführer bei Otto Görner.