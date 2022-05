IFAT: Verfahrenstechnik für Abfall und Abwasser

Der VDMA-Fachverband Verfahrenstechnische Maschinen steht an einem Informationsstand gemeinsam mit vier anderen Fachverbänden parat, um Informationen und Wissen zur Branche zu teilen.

Die 162 ausstellenden VDMA-Mitgliedsunternehmen, die Lösungen für Kommunen und Unternehmen präsentieren, sind mit ihren Ständen je nach Fachzweig in verschiedenen Ausstellungsbereichen zu finden. Einen Überblick und Detailinformation zu den Platzierungen der Unternehmen gibt der Flyer VDMA Mitglieder A-Z – IFAT 2022.

Beteiligung im fachlichen Rahmenprogramm

Der Fachverband ist mit Partnern und Mitgliedsunternehmen am fachlichen Rahmenprogramm beteiligt. In einer Session am Dienstag, 31. Mai, 15:55 Uhr, werden im Forum Wasser/Abwasser technische Lösungen zur Trennung von Mikroplastik und Wasser präsentiert. Beteiligt sind neben dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnologie die VDMA-Mitglieder Enviro Chemie und Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik.

Am Donnerstag, 2. Juni, 15:55 Uhr steht in einer weiteren Session der Wassersektor Ägyptens im Mittelpunkt. Informationen zum Markt, zu Kooperationsmöglichkeiten und Praxisberichte zur Marktbearbeitung werden in den Beiträgen von German International Cooperation, Traide und dem VDMA-Mitglied TIA gegeben.

Neuauflage der Broschüre „Wasser- und Abwassertechnik“

Die Mitglieder des Fachverbandes, die im Ausstellungsbereich Wasser und Abwasser der IFAT ausstellen, finden sich mit ihrem jeweiligen Produktprogramm in der Broschüre Wasser- und Abwassertechnik. Die Broschüre wurde passend zur Eröffnung der IFAT 2022 als 14. Auflage neu aufgelegt.