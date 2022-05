IFAT: FAUN mit großer Erlebniswelt

„Right here. Right now.“ lautet das Motto des Messeauftritts von FAUN auf der IFAT 2022.

Nach zweijähriger, coronabedingter Zwangspause will der Spezialist für Abfallsammelfahrzeuge und Kehrmaschinen in seiner mehr als 1.700 Quadratmeter großen Erlebniswelt ein Feuerwerk an Innovationen und Messehighlights zünden: von batterie- und wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen über digitale Full-Service Betreuung in Echtzeit bis hin zu Konzepten für smarte, selbstfahrende Kehrfahrzeuge. Im Außenbereich erwarten insgesamt 30 Trucks die Messebesuchenden zum Anfassen und Ausprobieren und jeden Abend lädt das FAUN-Team zum entspannten Get-together. Passend zur Zielsetzung der Messe achtet FAUN beim gesamten Auftritt strikt auf die Einhaltung höchster Nachhaltigkeitsstandards und kompensiert entstehende Emissionen. Dadurch ist der Auftritt auf der IFAT 2022 zertifiziert klimaneutral.

„Endlich haben wir wieder die Chance auf persönliche Begegnungen“, freut sich FAUN-CEO Patrick Hermanspann, „da wollen wir es uns nicht nehmen lassen, zu zeigen, dass FAUN smarter, cleverer und nachhaltiger ist, denn je.“ Die größte Innovation stellen gewiss die Bluepower-Fahrzeuge dar: Wasserstoffbetriebene Müllfahrzeuge und Kehrmaschinen, die bereits in Städten wie Berlin, Brüssel oder Bochum im Einsatz sind. „Unsere Fahrzeuge sind dort unterwegs, wo Kinder spielen und Familien wohnen. Aus diesem Grund ist es für uns wichtig, Emissionen zu minimieren. Mit der Kombination aus batterieelektrischem Fahrgestell und Wasserstoffbrennstoffzelle verfügen wir nun über eine Technologie, die es uns ermöglicht, sauber, geräuscharm und emissionsfrei in den Städten unterwegs zu sein.“

Hermanspann: „Wir sind mit zahlreichen Technologien vor Ort, welche die Arbeit mit unseren Fahrzeugen sicherer, angenehmer und effizienter machen.“ Beispiele sind das Rückfahr-Sicherungs-System RSS, eine Trittbrettsicherung für Abfallsammelfahrzeuge oder das Smart Compaction System (SCS) zur automatischen Verdichtung des Abfalls im Sammelbehälter des Müllfahrzeugs. Die Steuerung anhand verschiedener Messparameter garantiert dabei die optimale Beladung des Müllfahrzeugs bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch und Verschleiß des Fahrzeugs.

Innovative und nachhaltige Technologien kommen nicht nur in den Fahrzeugen zum Einsatz, sondern auch bei Schulung und Wartung. „Standzeiten zu minimieren und die Fahrzeuge schnell wieder ins Feld zu bekommen ist das A und O für unsere Partner“, so Hermanspann. Aus diesem Grund bietet FAUN maßgeschneiderte Service-Pakete, bei denen sich Servicetechniker:innen der Kunden per Datenbrille mit einem FAUN-Mitarbeitenden verbinden können, um so gemeinsam live am Fahrzeug zu arbeiten. Sämtliche Prozesse sind mittlerweile digitalisiert und per Live-Datenübertragung aus den Fahrzeugen erkennt das FAUN-Serviceteam sofort, wann und wo Unterstützung benötigt wird. Patrick Hermanspann: „Intelligenter Service spart Zeit und damit bares Geld und schont wertvolle Ressourcen.“

Freigelände 712/5