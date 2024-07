Rostasche-Add-On für Steinert NE-Scheider

Veränderungen der Materialeigenschaften, wie Restfeuchte, Kornform oder Leitfähigkeit, könnten mit dieser automatischen Regeltechnik ausgeglichen werden. Splitcontrol soll für konstant hohe Ausbringungsraten und eine hohe Betriebsstabilität sorgen. Manuelle Eingriffe zur Korrektur des Trennscheitels könnten auf ein Minimum reduziert werden.

Steinert Splitcontrol könne als zusätzliche Option bei der Konfiguration eines neuen NE-Scheiders bestellt oder als für bestehende Einheiten nachgerüstet werden.

Im Abwurfbereich des Wirbelstromscheiders werde die Streuung des Sortierguts mittels eines Lasergitters überwacht. Die verschiedenen Abwurfparabeln der leitenden NE-Metalle und des unbeeinflussten nicht-leitenden Rests (Drop) werden per Software zugeordnet. Durch die automatische Regelung der Bandgeschwindigkeit wird die Abwurfparabel des Drop-Anteils stets nahe an den Trennscheitel herangeführt, sodass der Sortierer immer im Trennoptimum betrieben werden kann.

Die Installation von Splitcontrol-Kits sei in nur wenigen Stunden durchführbar. Sie erfolgt an der Außenseite des Sortiersystems und bedarf meist nur minimaler Veränderungen an der Außenhülle.