Recyclingtechnologie von Starlinger für Australiens größtes PET-Recyclingwerk

Am kürzlich eröffneten Recyclingstandort von Circular Plastics Australia in Albury-Wodonga/New South Wales ist eine Recostar PET 215 HC iV+ PET Bottle-to-Bottle Recyclinganlage von Starlinger mit einer Produktionskapazität von 2,5 Tonnen rPET pro Stunde in Betrieb.

Circular Plastics Australia (PET) ist ein Joint Venture der Unternehmen Pact Group, Cleanaway Waste Management Ltd, Asahi Beverages und Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) mit dem Ziel, einen geschlossenen Kreislauf für Getränke- und Lebensmittelverpackungen aus PET zu schaffen. Die neu installierte Recostar PET 215 HC iV+ in Albury-Wodonga produziert dafür lebensmitteltaugliches rPET-Granulat aus Post-Consumer PET-Flakes. Mittels eines zweistufigen Heiz- und Trocknungsverfahrens werden die heißgewaschenen Flakes optimal auf den Extrusionsprozess vorbereitet. Nach dem Aufschmelzen im Extruder, sorgfältiger Schmelzefiltrierung und Unterwassergranulierung wird das produzierte rPET-Granulat zur effektiven Dekontaminierung und Erhöhung des IV-Werts in den nachgeschalteten SSP-Reaktoren unter Vakuum behandelt und so für die Verwendung in Lebensmittelverpackungen tauglich gemacht.

Circular Plastics Australia (CPA) plant, pro Jahr 30.000 Tonnen Post-Consumer PET zu recyceln, das mittels Pfandsystemen und Haushaltssammlung gesammelt wird. Das daraus hergestellte lebensmitteltaugliche rPET dient als Rohmaterial für neue Getränkeflaschen und andere Lebensmittel- und Getränkeverpackungen. Jedes Mitglied des Joint Venture bringt sein Know-How und seine Expertise in das Projekt ein: Cleanaway liefert das über sein Netzwerk gesammelte und sortierte PET, Pact betreibt das Werk und stellt seine Expertise in den Bereichen Technik und Verpackung zur Verfügung, während Asahi Beverages, CCEP und Pact als Abnehmer für das produzierte Rezyklat fungieren und es in ihren Verpackungen verwenden. Durch die Produktion des Werks in Albury-Wodonga erhöht sich die Menge an lokal gesammeltem und recyceltem PET um zwei Drittel von rund 30.000 Tonnen auf mehr als 50.000 Tonnen pro Jahr, sodass Australien in geringerem Ausmaß auf Importe von Kunststoffneuware und Rezyklaten angewiesen ist.

Die Errichtung des CPA-Werks in Albury-Wodonga wurde mit einem Zuschuss von 5 Millionen AUD aus der “Waste Less, Recycle More”-Initiative des Bundesstaates New South Wales gefördert und durch den Recycling Modernisation-Fund der australischen Regierung unterstützt.

CPA plant die Errichtung eines weiteren PET-Recycling-Werks in Altona North/Victoria mit einer Starlinger Recostar PET 330 HC iV+ Recyclinganlage und dem zurzeit weltweit größten SSP-Reaktor. Die Recyclingkapazität wird rund eine Milliarde PET-Flaschen pro Jahr umfassen; der Baubeginn ist für April 2022 angesetzt, die Fertigstellung soll 2023 erfolgen.