Eine der modernsten Altpapiersortieranlagen Österreichs

Um den Umwelt- und hohen Qualitätsstandards gerecht zu werden, entschied sich Loacker, den Auftrag an Entsorgungstechnik Bavaria in Zusammenarbeit mit Redwave zu übergeben.

Seit über 140 Jahren ist Loacker Recycling ein stark wachsendes und erfolgreiches Familienunternehmen, welches in der Entsorgungs- und Recyclingbranche, insbesondere in den Bereichen Sammlung, Sortierung und Aufbereitung von Wertstoffen tätig ist. Nach eigenen Worten: „Ein verantwortungsbewusstes Familienunternehmen, das Ökologie, Ökonomie und soziale Verantwortung seit jeher als eine Einheit betrachtet.” Mit rund 40 Betriebsstätten, ca. 1.300 Mitarbeitern und 3.500 Sammelbehältern in sieben Ländern steht die Loacker Recycling Gruppe an der Spitze der europäischen Entsorgungsbranche.

Um die Effizienz des Sortierprozesses zu erhöhen, sollte ein Anlagenumbau bei Loacker stattfinden. Ziel war, die Sortiertiefe und Reinheit zu verbessern sowie die Möglichkeit zu schaffen, sich auf den wandelnden Papiermarkt schnellstmöglich einzustellen und mit der passenden Sortierung darauf zu reagieren, denn die Anforderung an die Papierindustrie hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Der Kartonage- und Verpackungsanteil sowie Verunreinigungen durch papierfremde Stoffe sind erheblich gestiegen.

Das technologische Herzstück der Anlage stellen die Sortiermaschinen der neuesten Generation Redwave 2i dar. Drei Redwave 2i trennen hochwertiges De-Inkingpapier vom Altpapierstrom und garantieren die hohe Qualität des Endproduktes.

Das Upgrade des Sortierprozesses sollte von der Demontage der Altanlage bis zur Abnahme der Neuanlage in der Rekordzeit von nur sechs Wochen realisiert werden.

Die auf Kundenwunsch abgestimmte Aufbereitungsanlage wurde nach intensiven Planungs- und Beratungsgesprächen von Entsorgungstechnik Bavaria entwickelt, konstruiert und in Betrieb genommen.

War die Planung der gesamten Anlage in nur fünf Monaten – bei gleichzeitig pandemiebedingten Lieferschwierigkeiten und Einschränkungen – ein ehrgeiziges Ziel, so war die Herausforderung, die alte Anlage stillzulegen und die neue in nur sechs Wochen zu installieren, noch größer. Beide Ziele wurden erfolgreich erreicht.

Im Juli 2021 startete der Rückbau der bestehenden Förderbänder und Sortiertechnik, im September 2021 waren die letzten Arbeiten abgeschlossen und die Anlage wieder in Betrieb.

Seither gewinnt Loacker hochwertiges und sortenreines De-Inkingpapier, Kartonagen und Mischpapier, welche als nachhaltiger Sekundärrohstoff wiederverwendet werden.

Zusätzlich konnten durch das Anlagenupgrade rund 50 % der Personalkosten im manuellen Sortierbereich optimiert werden.