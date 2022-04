IFAT: Wiegelösungen von Pfreundt

Deshalb will Pfreundt die IFAT zur Präsentation seiner Wiegelösungen für jeden Prozessschritt nutzen – das Sammeln, Sortieren, Aufbereiten und Transportieren. Denn Pfreundt hat Wiegetechnik für jede Maschine und jedes Fahrzeug im Portfolio, von Abroll- oder Absetzkipper, über Front-, Teleskop- oder Radlader, bis hin zu Kran, Bagger, Stapler oder Förderband sowie die entsprechende Softwarelösung zur Weiterverarbeitung der erfassten Wiegedaten.

Das Highlight am IFAT Messestand besteht in der Präsentation der Pfreundt Systemlösungen in verschiedensten Ausprägungsstufen. Diese dienen der Vereinfachung aufwendiger, zeitintensiver Arbeitsabläufe und Prozessschritte und können auf die jeweiligen Betriebsanforderungen maßgeschneidert werden. Über die automatisierte Echtzeit-Übertragung der erfassten Wiegedaten an das Pfreundt Web Portal und eine entsprechende Schnittstelle wird darüber hinaus eine direkte Anbindung an das Warenwirtschaftssystem des Kunden zur Weiterverarbeitung der erfassten Daten ermöglicht. Zudem können sich Besucher der IFAT einen Überblick über die vielfältigen Erweiterungsoptionen von Pfreundt Systemlösungen verschaffen. Dazu gehören unter anderem Kameras zur Erfassung der LKW-Ladung oder Kennzeichenerkennung, eine Ampelsteuerung, Großanzeigen und Schrankenanlage.

Halle A6, Stand 240