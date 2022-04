Mischer für die Konditionierung von Klärschlämmen

Feuchte und getrocknete Klärschlämme, die im Pflugschar-Mischer in einem kontinuierlichen Prozess vermischt und konditioniert wurden, zeigen laut Hersteller eine förderfähige Konsistenz, exakt den zum Erreichen des nötigen Brennwerts erforderlichen Feuchtegehalt und die Partikelgröße für eine optimale Konsistenz. Verkleben oder Verpasten des Schlamms wird zuverlässig vermieden. Auch Zusatzstoffe wie Kalk lassen sich während der Verarbeitung demnach problemlos einmischen.

Für die Klärschlammbehandlung sind Pflugschar-Mischer von Lödige bereits an zahlreichen Standorten ein Einsatz. Sie arbeiten nach dem vom Hersteller in die industrielle Mischtechnik eingeführten Schleuder- und Wirbelverfahren, das eine hohe Durchmischung gewährleistet: Die speziell entwickelten Schaufeln rotieren wandnah in einer horizontalen Trommel und erzeugen dabei ein Wirbelbett. Der Prozess ermöglicht eine hohe Homogenität bei konstanter Reproduzierbarkeit.

Intensive Zwangsmischung und weitere Vorteile

Gegenüber anderen Behandlungsmethoden für kommunale oder industrielle Klärschlämme bietet die Konditionierung im Pflugschar-Mischer nach Angaben von Lödige mehrere Vorteile: Eine intensive Zwangsmischung bei gleichzeitig kurzen Prozesszeiten gewährleistet einen effizienten Betrieb mit idealen Ergebnissen. Die gewünschte Konsistenz lässt sich variabel bestimmen. Verweilzeiten, Behandlungsdauer und weitere Prozessvariablen können passend zu den gewünschten Eigenschaften gewählt werden. Die robuste Ausführung sichert lange Standzeiten und minimiert den Wartungsaufwand. Und das Material der Mischtrommel lässt sich passend zum spezifischen Klärschlamm auswählen – von Kohlenstoffstahl bis hin zu Edelstahl. Pflugschar-Mischer sind in unterschiedlichen Baugrößen und für besondere Anwendungen auch in Ex-Ausführung erhältlich.

