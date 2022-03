Lieferando entwickelt biologisch abbaubare Verpackung mit Algen

Diese sind wasser- und fettabweisend, frei von Chemikalien und Bioplastik. Restaurants in Deutschland und Österreich können die neuen Lieferando Eco-Kraftpapier-Boxen ab sofort im Webshop des Marktplatzes bestellen. Entwickelt wurden sie von Lieferandos Muttergesellschaft Just Eat Takeaway.com gemeinsam mit dem britischen Startup Notpla. Die Boxen sind in zwei Größen erhältlich und für Gastronomen auch preislich attraktiv.

Lieferando-Geschäftsführerin Katharina Hauke: „Die Nachfrage nach umweltschonenden Verpackungen steigt sowohl bei Verbrauchern als auch Restaurants. Wir empfehlen unseren Restaurantpartnern schon länger, Einwegplastik zu reduzieren und setzen in unserem Webshop auch preisliche Anreize. Jetzt bringen wir mit unseren algenbeschichteten Boxen ein eigenes Pionierprodukt nach Deutschland und Österreich”.

Bereits seit 2019 hat Lieferando Einwegplastik aus seinem Webshop verbannt und bietet seinen Restaurantpartnern recyclebare Alternativen für unterschiedliche Speisen. „Unsere biologisch abbaubare Box ist eine echte Neuheit. Der Karton ist durch seine einzigartige Algenbeschichtung fett- und feuchtigkeitsresistent, eignet sich damit auch für Pfannengerichte, Frittiertes und Salate. Er ist eine perfekte Alternative”, so Hauke.

100 Prozent natürlich, abbaubar und plastikfrei

Die Eco-Kraftpapier-Boxen sind die ersten Verpackungen von Lieferando, die zu 100 Prozent natürlich ist und sich vollständig zersetzen lässt – ohne chemische Rückstände. Umweltfreundlich entsorgen lassen sie sich sowohl im Papiermüll als auch in der Biotonne oder auf dem Kompost. Auch die Herstellung ist besonders ressourcenschonend. Denn Seegras wächst sehr schnell im Salzwasser, ohne Süßwasser für den Anbau zu verbrauchen.

Zukunft nachhaltiger Verpackungen

„Wir sind fest entschlossen, eine nachhaltigere Zukunft für Verpackungen von Restaurantessen aufzubauen. Mehrwegsysteme und die Lieferando Eco-Kraftpapier-Boxen sind Teil dieser Strategie. Sie bieten alle Vorteile einer herkömmlichen Plastikverpackung – und schont wertvolle Ressourcen. Seit 2018 unterstützen wir Notpla bei der Entwicklung und arbeiten aktuell an weiteren Lösungen”, so Robin Clark, Senior Director Global Partnerships & Sustainability über die Partnerschaft und CSR-Strategie von Just Eat Takeaway.com.