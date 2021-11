Grünländer unterstützt die Initiative „Mülltrennung wirkt“

Der Handlungsbedarf ist groß: Denn mit durchschnittlich 30 Prozent ist der Anteil an Restmüll im Gelben Sack und in der Gelben Tonne nach wie vor zu hoch und erschwert oder verhindert das Recycling wertvoller Rohstoffe.

Der Schutz von Umwelt und Klima gehört für Grünländer zur unternehmerischen Verantwortung. In den vergangenen drei Jahren hat der Käsehersteller daher intensiv an der Recyclingfähigkeit seiner Verpackungen gearbeitet. Mit Erfolg: Seit September 2021 gibt es das gesamte Grünländer-Sortiment in einer nachweislich nachhaltigeren Verpackung. Sie besteht aus nur einer Kunststoffgruppe – sogenannten Polyolefinen, mit dem Hauptbestandteil Polypropylen (PP) – und lässt sich dadurch sehr gut recyceln. Verbraucher*innen können die Grünländer Verpackung ganz einfach in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack entsorgen. Dabei ist es, anders als bei vielen anderen Verpackungen, nicht nötig, die Deckelfolie von der Schale zu lösen. So können aus dem daraus gewonnenen Rezyklat hochwertige Kunststoffteile oder Non-Food-Verpackungen hergestellt werden.

„Unsere Verpackungen können aber nur dann recycelt werden, wenn die Konsument*innen sie auch wirklich in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack entsorgen. Aufklärung und Information über richtige Abfalltrennung ist daher wichtiger Bestandteil unserer Kommunikationsstrategie“, erklärt Markus Birzer, Head of Brand Grünländer. Axel Subklew, Sprecher der Initiative „Mülltrennung wirkt“ freut sich über die neue Partnerschaft: „Um die Recyclingquoten in Deutschland weiter zu steigern, brauchen wir engagierte Partner wie Grünländer, die ihre Verpackungen nachhaltig gestalten, aber auch Verbraucher*innen bei der richtigen Entsorgung unterstützen.“

Denn Verbraucher*innen nehmen eine zentrale Rolle im Recycling ein. Nur mit einer konsequenten Mülltrennung können Verpackungen recycelt und in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden. Der Effekt des Recyclings ist gleich mehrfach positiv: Eine deutliche Reduzierung von Ressourcenverbrauch und Treibhausgas-Ausstoß und damit eine Entlastung für die Umwelt.