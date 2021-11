Neuer Geschäftsführer des WFZruhr Lünen

„Ich freue mich sehr, dass ich die Geschicke unseres Kompetenznetzwerkes, mit Prof. Holzhauer gemeinsam, lenken darf – schon als Geschäftsstellenleiter war es mir immer ein besonderes Anliegen, Nutzen für unsere Mitglieder zu stiften und unsere Branche insgesamt nach vorne zu bringen“, so von Hundt.

Der promovierte Holzwissenschaftler und begeisterte Jäger war maßgeblich am Aufbau des WFZruhr beteiligt. 2005 wurde er Produktmanager und hat Strukturen mitgestaltet, Inhalte gesetzt und zahlreiche Messen, Veranstaltungen, Diskussions- und Netzwerktreffen, Webinare und vieles mehr organisiert. „Wichtig ist mir immer, dass Netzwerken konkret stattfindet und die Kommunikation stimmt“, betont von Hundt: „Wir sind in einer so spannenden Branche mit ganz viel Potenzial und den wirklich wichtigen Zukunftsthemen an Bord – das müssen wir immer noch stärker kommunizieren.“

Ein besonderer Coup ist ihm mit dem »Tag der Entsorgungs-Logistik« gelungen. „2021 haben wir den 7. Tag der Entsorgungs-Logistik erstmals zweitägig angeboten; gekommen sind 58 Ausstellern, mehr als 120 Groß- und Kleinfahrzeuge wurden gezeigt und über 500 begeisterten Fachbesuchern waren da – das war toll und ich freue mich jetzt schon auf 2022 und den 8. Tag der Entsorgungs-Logistik in Selm“, blickt der neue WFZruhr-Geschäftsführer optimistisch nach vorne.