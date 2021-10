Mit innovativer Aufarbeitungstechnik zu besseren Recyclingquoten

Die gesetzlich angestrebten Neuordnungen in den Bereichen Altholz, Gewerbe- und Bioabfall verlangen von Anlagenbetreibern höhere Recyclingquoten und eine umfassende Dokumentation der Materialwege. Ein großes Thema ist auch der steigende Fremdstoffanteil im Biomüll, der die Qualität der erzeugten Kompostprodukte gefährdet.

Die richtige Körnung erzeugen

Erreicht die vorbereitende Zerkleinerung definierte Korngrößen zuverlässig, kann darüber die Qualität des Outputs wesentlich beeinflusst werden. Eine entsprechende Aufbereitung, auch bei wechselnden Materialströmen, liefert der Terminator xtron von Komptech. Seine stufenlose Schnittspaltverstellung sowie optionale Kammelemente sorgen dafür, dass der Zerkleinerungsgrad auf die folgenden Verfahrensschritten optimal abgestimmt ist. Der Terminator xtron eignet sich für die Aufbereitung aller Arten von Müll sowie für Holz und Grünschnitt.

Auch bei der Aufarbeitung von Bioabfällen sind langsam laufende Zerkleinerer mit einstellbarem Zerkleinerungsgrad optimal einsetzbar: Der Crambo von Komptech vermeidet durch seine Mechanik eine übermäßige Zerkleinerung der Fremdstoffe wie beispielsweise Plastikfolien und Verpackungen, so dass ein Großteil der enthaltenen Störstoffe im Zuge der Aufbereitung abgeschieden werden kann.

Für die Separation von Störstoffen verfügt Komptech über unterschiedliche Technologien und das erforderliche Know-how, damit selbst bei belastetem Ausgangsmaterial die geforderten Qualitätskriterien erreicht werden.

E-mobil und digital unterwegs

Sowohl Terminator als auch Crambo werden als mobile E-Varianten angeboten. Bei vergleichbarer Durchsatzleistung können damit bis zu 70 Prozent der Energiekosten gespart werden. Zudem erlaubt das Konzept die Nutzung von erneuerbarer Energie anstatt fossiler Brennstoffe und trägt damit unmittelbar zur CO2-Reduktion bei.

Mit der Monitoring-Technologie „Connect!“ bietet Komptech seinen Kunden die Möglichkeit, die Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Maschine weiter zu optimieren. Das Hardwaremodul für die Fernüberwachung ist in die Maschine integriert und mit der zentralen Steuereinheit verbunden. Ereignisse und Daten werden per Mobilfunk an einen zentralen Datenserver gesendet. Über eine webbasierte Software-Applikation können sich Kunden kontinuierlich und verlässlich über den Maschinenzustand am Einsatzort informieren. Zudem unterstützt dieses System den Komptech-Service, um im Bedarfsfall schnell zielgerichtet reagieren zu können.