Metso Outotec Germany stellt Tool zur Überwachung und Analyse vor

Damit führe Metso Outotec eine intelligente Möglichkeit ein, die Produktivität der Maschinen zu steigern, das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu optimieren und frühzeitig begrenzende Parameter zu identifizieren.

„Ob auf Geschäftsreise via Mobile App oder vom Dashboard aus: Ein Klick genügt und unsere Kunden erfahren sofort, wie hoch die aktuelle Auslastung ist, welches Material gerade verarbeitet wird, wie viele Betriebsstunden die Cash-Cow bereits geleistet hat oder wie es um den allgemeinen Zustand ihrer Maschine steht. Zu jeder Zeit und von nahezu jedem Ort aus“, erläutert Peter Thomas, Director Products & Technology bei der Metso Outotec Germany GmbH.

Sämtliche Daten der Maschine könnten in dem Index-Webportal veranschaulicht und analysiert sowie bei Bedarf in für Controlling-Zwecke konzipierte Programme und Systeme übertragen werden. „Wir sprechen hier von einer modernen Workflow- und Performanceüberwachung, die als perfekte Grundlage für die Evaluation der unterschiedlichen Key-Performance-Indikatoren (KPIs) dient“, so Peter Thomas. Als Server zur Datensicherung wird Amazon Web Services genutzt, einer der derzeit sichersten Server am Markt. Der Server steht in Europa und unterliegt somit den europäischen Datenschutzrichtlinien.

Index werde es ab sofort als Serienausstattung in diesen Lindemann-Scheren geben: EtaCut II, EtaCut, PowerCut/LUC sowie PowerCut Wings/LIS, LU. Zusätzlich hätten Kunden die Möglichkeit, ihre aktuellen Bestandsscheren der zuvor genannten Maschinentypen mit Index nachzurüsten. „Zudem soll Index in Kürze auch für Pressen und Schredderanlagen verfügbar sein“, stellt Peter Thomas den Kunden von Metso Outotec in Aussicht.