Neue B2B-Lösung für Entsorgungsmanagement

Mit einer Reihe digitaler Entsorgungslösungen möchte das Unternehmen das Abfallmanagement von Unternehmen digitalisieren und nachhaltig optimieren.

In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen einen Wandel von einer Buchungsplattform zu einem B2B-Anbieter für Entsorgungsdienstleistungen vollzogen. Mittlerweile zählt das Unternehmen 20.000 Kunden mit jährlich über 10.000 Buchungen.

Mit dem Ziel, die Digitalisierung der Entsorgungsbranche voranzubringen, hat das Unternehmen den Prozess der Geschäftsentwicklung bereits früh gestartet. So entwickelte das Unternehmen im Rahmen dieser Transformation eine firmeneigene ERP-Software für den internen Gebrauch, welche fortlaufend weiterentwickelt wurde und später als Grundlage für EntsorgoPRO dienen sollte.

Parallel zur Arbeit an der B2B-Lösung widmete sich das Entwicklerteam von Entsorgo im vergangenen Jahr der Fertigstellung einer eigenen App für mobile Endgeräte. Die EntsorgoAPP, die Mitte 2023 veröffentlicht wurde, ermöglicht die Buchung, Verwaltung und Dokumentation von Entsorgungen von unterwegs aus.

Im Zentrum der neuen B2B-Lösung steht das EntsorgoTOOL, ein digitaler Entsorgungsmanager. Es ermöglicht Unternehmen, Entsorgungsprojekte aller Art von Anfang bis Ende durchzuplanen und dabei alle relevanten Unterlagen digital zur Hand zu haben. Absetz- und Abrollcontainer, Big Bags, Kranfahrzeuge sowie ergänzende Entsorgungsdienstleistungen können deutschlandweit und standortübergreifend per Mausklick eingeplant und gebucht werden.

Dabei profitieren die EntsorgoPRO-Kunden von einem umfassenden Ressourcenpool an Entsorgern im ganzen Bundesgebiet. Dieses unabhängige Entsorger-Netzwerk ermöglicht den Unternehmen, die das EntsorgoTool nutzen, stets die besten Anbieter bzw. Preise für die gewünschte Entsorgungsdienstleistung zu erhalten.

Während das EntsorgoTool als umfassende Entsorgungslösung für verschiedene Branchen geeignet ist, stellt es hauptsächlich für Unternehmen der Entsorgungsbrnche eine wichtige Bereicherung dar. So können Containerdienste und Entsorger bei Kapazitätsengpässen per Mausklick auf das deutschlandweite Angebot von Entsorgo zurückgreifen, um diese Lücke zu füllen.

Einer der Kernaspekte des EntsorgoTools ist neben der Planung und Buchung von Entsorgungen die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. So sind alle relevanten Unterlagen und Dokumente zu aktiven und vergangenen Aufträgen jederzeit online einsehbar und abrufbar. Das macht die Verwaltung von Entsorgungsaufträgen einfach, transparent und nutzerfreundlich. Mit der zusätzlichen Berechnung und Bereitstellung von Recyclingquoten, Abfallstatistiken und anderen Auswertungsmöglichkeiten geht das System über eine reine Verwaltungsfunktion hinaus und eröffnet Potenziale zur Optimierung der Abfallströme und Kosten.

EntsorgoPRO bietet eine flexible Produktpalette an modular-aufgebauten, digitalen Entsorgungslösungen, die beliebig kombiniert werden können. Das Produktportfolio umfasst neben dem EntsorgoTool unter anderem eine in den Web-Shop integrierbare Entsorgungslösung – speziell für E-Commerce-Anbieter – sowie eine Schnittstellen-Lösung zur automatisierten Auftragsabwicklung.

Mit EntsorgoGreem bietet das Unternehmen die Konzeption und Integration nachhaltiger Lösungen im Bereich Abfallmanagement und Digitalisierung an. Dazu zählen etwa CO₂-neutrale Entsorgungen, die Automatisierung von Auftragsprozessen, die Erarbeitung von Recyclingkonzepten oder die Analyse und Optimierung von Stoffströmen.

Mit der Schnittstellen-Lösung EntsorgoConnect ermöglicht das Unternehmen außerdem die automatische Umsetzung von Entsorgungsaufträgen – von der Datenübermittlung über die Auftragsabwicklung bis hin zur Endkundenkommunikation. Nach der Auftragsübermittlung via API werden alle neuen Aufträge vom EntsorgoPRO-System automatisch erfasst, an passende Entsorger verteilt und umgesetzt. So können selbst sehr große Auftragsvolumen schnell und zuverlässig im gesamten Bundesgebiet abgewickelt werden.

Neben den genannten EntsorgoPRO-Produkten wird mit EntsorgoConsult auch die Entwicklung individueller Lösungen angeboten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und persönlichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Außerdem sollen weitere Entsorgungslösungen in den nächsten Jahren folgen, die dem modularen System sukzessive zugefügt werden können.