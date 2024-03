Andreas Hinz neuer Leiter der BSR-Geschäftseinheit Müllabfuhr

Hinz war zuvor Werkleiter der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH in Nürnberg – einem Instandhaltungswerk für ICEs und andere elektrische Triebzüge. Zur BSR-Geschäftseinheit Müllabfuhr gehören unter anderem vier Müllabfuhr-Betriebshöfe, der Sperrmüll-Abholservice sowie 14 Recyclinghöfe. Hinz folgt auf den langjährigen Müllabfuhr-Chef Thomas Becker, der sich innerhalb der BSR neuen Aufgaben widmet.

BSR-Vorstandsvorsitzende Stephanie Otto: „Andreas Hinz ist ein ausgewiesener Logistikexperte und eine erfahrene Führungskraft. Mit Weitsicht, Teamgeist und Umsetzungsstärke wird er auf der langjährigen erfolgreichen Arbeit seines Vorgängers Thomas Becker aufbauen und zugleich neue Akzente setzen können. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Geschäftseinheitenleiter. Bei Thomas Becker bedanken wir uns herzlich für seine erfolgreiche Tätigkeit und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit in anderer Funktion.“

Der gebürtige Hamburger Andreas Hinz wurde an der Marineschule in Flensburg-Mürwik zunächst zum Marineoffizier ausgebildet und absolvierte dann ein Maschinenbau-Studium an der Bundeswehr-Universität Hamburg. Nach mehreren militärischen Verwendungen – unter anderem als Einsatzleiter des Marinefliegergeschwaders 5 in Kiel und UN-Militärbeobachter im Sudan – wechselte er im Jahr 2007 als Aircraft Manager A 380 zur Airbus Operations GmbH in Toulouse/Frankreich. Nach einer Tätigkeit als Head of Serial Aircraft Finalisation erfolgte im Jahr 2011 der Wechsel zur Deutschen Bahn AG nach Berlin. Dort war Andreas Hinz unter anderem als Leiter Technische Inspektion und Ereignisuntersuchung tätig, bis er Werkleiter bei der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH wurde.