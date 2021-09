Größte Sortieranlage Lateinamerikas nimmt Betrieb auf

In Mexiko-Stadt hat die Umladestation und Sortieranlage Azcapotzalco, die größte und modernste in Lateinamerika, den Betrieb aufgenommen.

Mit dieser Anlage ist die Stadtregierung von Mexiko-Stadt die erste im Land, die sich für einen sachgemäßen Umgang mit Hausmüll auf der Grundlage einer Kreislaufwirtschaft einsetzt – eines der vorrangigen Ziele der derzeitigen Regierung.

Stadler lieferte die Technologie, die das Erreichen dieses wichtigen Zieles ermöglichte. Natalya Duarte, Vertriebsmanagerin für Mexiko bei Stadler, sagt hierzu: „Wir danken Mexiko-Stadt, dass wir bei dieser großen Herausforderung, den Abfall in Mexiko-Stadt zu reduzieren, unseren Beitrag leisten dürfen. Mexiko-Stadt ist eine der bevölkerungsreichsten Megacitys der Welt und produziert Tag für Tag mehr als 12.000 Tonnen Abfall.“ Die Stadtregierung schafft so die Voraussetzungen für die Wahrnehmung ihrer Umweltverantwortung. Sie hat erkannt, wie wichtig es ist, internationale Abkommen einzuhalten und die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft anzuwenden.

Die automatisierte Anlage zur Trennung und Verarbeitung von Hausmüll ist die erste des Landes, die sich in städtischem Besitz befindet. Die Anlage sortiert auf 11.000 m2 Fläche Papier, Pappe, mehrschichtige Verpackungen, PET und HDPE, Plastiktüten und -folien, Aluminiumdosen, Folienbeutel mit Metallbeschichtung, Textilien, Glas und weitere Metalle. Die Anlage wurde im Mai 2021 in Betrieb genommen. In Zusammenarbeit mit einer Umladestation verarbeitet sie täglich rund 1.000 Tonnen Hausmüll der Bezirke Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo und Azcapotzalco und kann bis zu 1.400 Tonnen Abfälle pro Tag annehmen. Durch ihren Betrieb entstehen 404 neue Arbeitsplätze.

Betreiber der Anlage ist Pro Ambiente, eine Tochtergesellschaft von Cemex. Das Unternehmen hat mehr als 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft und mit dem Betrieb von Anlagen zur Sortierung und Verwertung von Brennstoffen, die aus Abfällen gewonnen werden. „Wir sind stolz darauf, bei diesem neuen Projekt dabei zu sein, das unseren Zielen der Nachhaltigkeit und Emissionsreduzierung entspricht. Wir werden beim Betrieb dieser Anlage ein Konzept verfolgen, das die Sicherheit unserer Mitarbeiter in den Vordergrund stellt, und wir werden durch Wartungs- und Produktionsprogramme gemäß internationaler Standards für die Kontinuität des Betriebs und für eine hohe Sortierqualität sorgen, die eine bessere Verwertung der in Mexiko-Stadt generierten Abfälle erlaubt“, erklärt José Guillermo Díaz, der bei Cemex für den Bereich Technologie und alternative Kraftstoffe verantwortlich ist.

Die mechanische Verarbeitung zwischen Umladestation und Entsorgung auf der Deponie war ein logischer erster Schritt im Rahmen des Null-Abfall-Programms der derzeitigen Regierung von Mexiko-Stadt. Ziel war es, alle recycelbaren Verpackungen in der Umladestation zu sammeln und sortieren.