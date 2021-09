EDEKA Südbayern neuer Partner von„Mülltrennung wirkt“

Ab sofort sollen Plakate und Radiospots in den EDEKA-Märkten Verbraucher*innen darüber informieren, wie sie Verpackungen richtig in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack entsorgen.

Der bewusste Umgang mit Ressourcen gehört für EDEKA Südbayern zu einem verantwortungsvollen Handeln – die Themen Abfalltrennung und Recycling seien ein wichtiger Teil der Strategie. Dabei spiele gerade die Verbraucher*innen-Aufklärung eine wesentliche Rolle: „Mit den starken Motiven und klaren Botschaften von ‚Mülltrennung wirkt‘ wollen wir über die Bedeutung der richtigen Abfalltrennung für das Recycling von Verpackungen informieren und einfache Tipps für den Alltag an die Hand geben“, erklärt Claus Hollinger, Vorstand der EDEKA Südbayern, das gemeinsame Engagement. Ein Recyclingwegweiser auf EDEKA-Eigenmarkenprodukten helfe schon jetzt bei der richtigen Entsorgung der Verpackungen.



„Kontinuierliche Aufklärung und Informationen sind das ‚A und O‘, um möglichst viele Verbraucher*innen zur richtigen Mülltrennung zu motivieren“, bestätigt auch Axel Subklew, Sprecher der Initiative „Mülltrennung wirkt“, die gemeinsamen Ziele. „Umso mehr freut es uns, dass wir mit EDEKA Südbayern einen sehr engagierten Partner gewonnen haben, der uns langfristig unterstützt.“



Für die Verbreitung der Initiative stelle EDEKA Südbayern ein umfangreiches Paket an Werbeflächen und Kommunikationskanälen zur Verfügung. So machten in den Märkten Plakate und Instore-Radiospots auf richtige Mülltrennung aufmerksam. Hinzu kämen Platzierungen in Handzetteln und auf der Website sowie gemeinsame Aktionen in den Sozialen Medien.