Stilbruch schließt in Harburg Arcaden

Am Samstag, dem 18. September 2021, wird der Pop-Up Store in den Harburg Arcaden zum letzten Mal seine Türen öffnen.

Der im November 2017 im Rahmen des EU- Projektes namens „FORCE – Cities cooperating für circular economy“ eröffnete Store, wurde im Rahmen eines Pilotprojektes maßgeblich zum Aufbau eines Second Hand Centers insbesondere auch für den Verkauf von Elektroaltgeräten ins Leben gerufen. Gleichzeitig war damit auch die Hoffnung verbunden, zusätzliche Waren durch private Anlieferungen zu generieren und die Entwicklung für einen festen Stilbruch-Standort im Hamburger Süden voranzutreiben.



Nach dem Auslaufen des EU-Projekts Ende 2020 folgt nun die Schließung des Stores. Das Harburger Personal wechselt in die beiden Stilbruch-Gebrauchtwarenkaufhäuser der Stadtreinigung Hamburg in Bahrenfeld und Wandsbek. Diese bleiben weiterhin geöffnet. Die Stadtreinigung Hamburg strebt mittelfristig die Eröffnung eines weiteren Gebrauchtwarenkaufhauses im Hamburger Süden an. Hierzu laufen die Planungen bereits.