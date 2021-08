Lindner mit neuem PET-Hot-Wash-System und Micromat Premium-Schredder

Mit dem Wandel von der linearen zur Kreislaufwirtschaft spielt vor allem die Qualität des recycelten Materials eine immer größere Rolle. Lindner, einer der führenden Hersteller von Schreddern, Systemlösungen und industriellen Waschanlagen für das Kunststoffrecycling, will sich dieser Herausforderung annehmen und präsentiert zur Fakuma 2021 am Stand A6-6108 ein neues Hot- Wash-System für das Recycling von PET (Polyethylenterephthalat). Ausgestattet mit dem neuen Hot- Wash-Tower und dem ebenfalls neuen Lindner Stufentrockner will das Unternehmen so neue Maßstäbe im PET-Recycling setzen. Bei der Zerkleinerung des zu verwertenden Kunststoffes legt Lindner Recyclingtech mit der Micromat-Serie nach eigenen Angaben den Fokus bewusst auf Qualität, Zuverlässigkeit, Robustheit und Erfahrung.

Der Mono-Fix-Rotor sei ein wesentliches Markenzeichen der Micromat-Serie und Garant für universale Einsetzbarkeit. Je nach Aufgabegut könnten an ein und demselben Rotor unterschiedliche Spitz- oder Flachmesser und spezielle Gegenmesser angebracht werden. Dadurch ermögliche die Mono-Fix-Technologie neben dem verschleißbedingten Ersetzen des Schnittsystems, unterschiedliche oder gemischte Rotorkonfigurationen. So könne bei unterschiedlichen und oft auch als schwierig eingestuften Materialien eine hohe und gleichmäßige Durchsatzleistung erzielt werden.

Neu beim Tochterunternehmen Lindner Washtech sei das eigens für den PET-Bereich entwickelte Hot-Wash-System mit dem PET-Hot-Wash-Tower und dem Lindner-Stufentrockner. Mit dem innovativen Edelstahl-Stufentrockner gelinge durch eine langsame Steigerung der Rotationsgeschwindigkeit eine besonders schonende Trocknung des Materials in fünf Stufen. Dadurch komme es zu weniger Reibung und zu einem geringeren Feinanteil. Der Stufentrockner liefere bei einer Antriebsleistung von 30 kW Durchsätze von 1.000 – 3.000 Kilogramm pro Stunde.

Um die gewünschte Qualität zu erhalten, sei mit dem PET-Hot-Wash ein System kreiert worden, mit dem durch Heißwäsche auch letzte Kontaminationen wie Kleber, Etiketten und Drucke von PET-Flaschen restlos entfernt würden. Der neue PET-Hot-Wash-Tower könne mit oder ohne Lauge betrieben werden und arbeite mit einem separaten Wasserkreislauf. Schonende Reinigung und definierte Verweilzeiten garantierten eine hohe Qualität des Output-Materials.