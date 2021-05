AGVU: 11 Vorschläge zur Bundestagswahl

Die konsequente Stärkung der Kreislaufwirtschaft müsseim Zentrum dieser Agenda verortet sein. Denn geschlossene Stoffkreisläufe und der Einsatz nachwachsender Rohstoffe leistetenn einen großen Beitrag zum klimaneutralen Einsatz unserer Ressourcen.

„Wir haben eine klare Vision von einer nachhaltigen Verpackungslandschaft“, so der AGVU-Vorsitzende Carl Dominik Klepper. Dieses Szenario hat folgende Eckpfeiler: Verpackungen schützen ihren Inhalt effektiv, um jegliche klimaschädliche Vergeudung von Produkten zu vermeiden. Sie sind so optimiert, dass maximaler Schutz bei minimalem Ressourceneinsatz möglich und die Recyclingfähigkeit aller Bestandteile gegeben ist. Ein Großteil der Verpackungen besteht aus bereits recycelten Materialien, die so standardisiert und hochwertig sind, dass die Verpackungshersteller nur noch geringe Mengen an Neuware verwenden müssen. Zur Vision gehört, dass die Beschaffung der öffentlichen Hand entscheidend zur Ankurbelung der Nachfrage nach Recyclingmaterial beigetragen hat. Auch das Ärgernis achtlos fortgeworfener Verpackungen im öffentlichen Raum gehört dank weitreichender Aufklärungskonzepte, eine an die Bedürfnisse der Menschen angepasste Abfall-Infrastruktur und eine konsequente Regeldurchsetzung weitgehend der Vergangenheit an. „In unserem Szenario fällt es den Verbraucherinnen und Verbrauchern leicht, aktiv zur optimalen Verwertung von Verpackungsmaterialien beizutragen: Hinweise zur Trennung der Verpackungskomponenten und zur richtigen Entsorgung sind EU-weit standardisiert und unmissverständlich erkennbar“ erklärt Carl Dominik Klepper.

Es sein nun an den Bundesparteien, in ihren Wahlprogrammen Forderungen zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft zu formulieren. Im zukünftigen Koalitionsvertrag sollte dann ein Fahrplan hin zu einer europäisch verzahnten, nachhaltigen Kreislaufwirtschaft verankert werden, um Planungssicherheit für Industrie und Gesellschaft zu schaffen.