7. Tag der Entsorgungs-Logistik in Selm

Der 7. Tag der Entsorgungs-Logistik ist aufgrund der großen Resonanz des Fachpublikums in diesem Jahr zum ersten Mal zweitägig – am 2. und 3. September treffen sich Aussteller und Fachbesucher*innen auf einem großem Freigelände im westfälischen Selm.

»Freigelände ist auch das Stichwort«, so von WFZruhr-Geschäftsstellenleiter Hildebrand von Hundt »die große Fläche, insgesamt 13 ha, bietet perfekte Bedingungen für die Organisation unseres Tages der Entsorgungs-Logistik.« Die Fachmesse findet auf der Fläche des Forschungs- und Technologiezentrums Ladungssicherung Selm statt. Lkw, Anhänger, Spezial-Nutzfahrzeuge für den kommunalen Einsatz und Demo- Gerätschaften für Kreislaufwirtschaftsunternehmen haben auf dem mehrere Hektar großen Gelände ausreichend Platz – die Fachbesucher*innen haben die Möglichkeit, auch unter Einhaltung der notwendigen Hygienevorschriften, Neuentwicklungen und Spezialausrüstungen live zu begutachten. »Unsere Aussteller, die übrigens auch aus dem angrenzenden Ausland kommen, können sich großzügig präsentieren«, erklärt von Hundt und ergänzt: »Und unsere Besucher haben in jeder Hinsicht ausreichend Raum und Zeit für den so wichtigen, fachlichen Austausch.«

Neben der Fachausstellung wird es auch die Möglichkeit geben, Probefahrten auf einer Fahrsicherheits-Trainingsstrecke zu absolvieren. Darüber hinaus informieren Experten der Branche in Fachvorträgen – wenn es die Hygieneregeln zulassen sollten – über aktuelle Themen. Zu den Logistikthemen, die in bilateralen Gesprächen sowie den Vorträgen eine Rolle spielen werden, gehören Assistenzsysteme mit und ohne Künstliche Intelligenz, Sensorik, alternative Antriebe für große und kleine Nutzfahrzeuge, innovative Behältersysteme, Lösungen für den Gefahrguttransport, aktuelle Kommunaltechnik sowie Ladungssicherungs- systeme, Nutzfahrzeuge, Zubehör und vieles mehr.

»Schon jetzt hat sich eine Vielzahl von Fachausstellern angemeldet, die an unserem Tag der Entsorgungs-Logistik teilnehmen werden«, freut sich von Hundt über das große Interesse der Branche.

